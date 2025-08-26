¿Eres fonoaudiólogo?: postula al reclutamiento de profesionales que quieren ejercer en EE.UU

Una reconocida firma internacional con amplia trayectoria en la selección de profesionales de la salud y la educación realizará en Santiago un proceso de reclutamiento dirigido a fonoaudiólogos interesados en integrarse al sistema educativo de California durante el año escolar 2025-2026.

La convocatoria está abierta a profesionales titulados con un nivel de inglés intermedio-avanzado, motivados por desarrollar su carrera en un entorno multicultural y contribuir con su experiencia a la intervención comunicativa en contextos escolares.

El proceso contempla un acompañamiento integral para facilitar la transición a la vida y al trabajo en Estados Unidos. Esto incluye asesoría migratoria, apoyo en la reubicación y un completo programa de desarrollo de talentos que fortalece competencias clínicas, comunicativas y culturales clave para el ejercicio profesional en ese país, específicamente en el estado de California.

“Queremos que los profesionales chilenos tengan la posibilidad de crecer en un entorno internacional, aplicando sus conocimientos y continuando su formación. No buscamos solo identificar talento, sino también potenciarlo y acompañarlo de manera cercana en cada etapa”, señala Camila Aguilera, Gerente de Reclutamiento de BMR Health para Latinoamérica.

El reclutamiento presencial se realizará el lunes 8 de septiembre en We Work Apoquindo (Av Apoquindo 5950) previa inscripción.

Para participar, los interesados deben rendir un test de inglés gratuito, como primer parte del proceso, disponible en las plataformas oficiales y enviar su currículum a info.latam@bmrhealth.com

Cabe señalar que actualmente son cientos los fonoaudiólogos que han viajado a Estados Unidos gracias al Programa de Desarrollo de Talentos y que se encuentran trabajando por el servicio de la empresa BMR Health, donde quienes acceden a la oportunidad laboral tienen ingresos anuales que bordean los $75 millones. Cifra radicalmente diferente al promedio de sueldo anual de Chile, donde bordea los $12 millones.