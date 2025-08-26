5 de los países más seguros del mundo en 2025 (y qué los hace así, según sus residentes)

A pesar de estar marcada por el conflicto durante todo el siglo XX, la Irlanda de hoy en día continúa colocando la paz en un primer plano.

Recibió puntajes particularmente altos por reducir su militarización año tras año y se ubicó como uno de los países con menor número de conflictos internos e internacionales en curso.

También se colocó en los primeros 10 puestos en cuanto al riesgo y la seguridad sociales, con baja percepción de crimen y violencia.

Esa sensación se extiende por todo el país para sus residentes.

“Un profundo sentido de comunidad y amistad te hace sentir acogido y relajado, ya sea que estés en un pueblo pequeño o en una ciudad grande”, expresó Jack Fitzsimons, residente del condado de Kildare y director de actividades del medieval Castillo de Kilkea.

Él encuentra que los sólidos sistemas de apoyo social y un enfoque en el bienestar de la comunidad también reducen la desigualdad y la tensión.

“Aquí las personas se cuidad las unas a las otras”, añadió. “Es el tipo de lugar donde puedes pedirle ayuda a un extraño y se tomará la molestia de hacerlo”.

En el escenario global, el país mantiene una neutralidad militar (lo que le impide ser un miembro oficial de la OTAN, siendo uno de los cuatro países europeos sin membresía) y una predilección por el uso de la diplomacia para resolver conflictos.

A nivel interno, el país prioriza la conservación de sus paisajes y sitios culturales, y se asegura de que los viajeros siempre se sientan bienvenidos.

“Todavía me asombra lo sorprendidos que se sienten los visitantes con lo amigables que son los irlandeses. Para nosotros, es simplemente parte de nuestro entramado, ya que tenemos un sentido innato de ser hospitalarios con los visitantes extranjeros”, señaló Fitzsimons.

La naturaleza relajada de Irlanda también genera una sensación de paz.

“Nunca estás lejos de un castillo, de una silenciosa caminata por un bosque o de una sesión de música tradicional en un pub acogedor”, explicó Fitzsimons.

“Aquí la vida se mueve a un paso más relajado, y la gente todavía aprecia la conversación y los cuentos. Esta conexión humana sobresale de verdad”.

Nueva Zelanda

Este año, Nueva Zelanda ascendió dos puestos al número tres, gracias a sus mejoras en el área de riesgo y seguridad, así como de menores impactos relacionados a manifestaciones y terrorismo.

Como una isla nación en el Pacífico, la geografía de Nueva Zelanda le provee de una protección natural frente a conflictos externos, pero sus políticas internas también les ofrecen a los residentes una sensación de paz.

“Las leyes de armas de Nueva Zelanda son algunas de las más estrictas del mundo, lo que contribuye absolutamente a la sensación de seguridad”, explicó la neozelandesa Mischa Mannix-Opie, directora de experiencia del cliente de la firma de reubicación residencial Greener Pastures.

Ella recalca que es un lugar donde los niños caminan a la escuela, la gente deja las puertas de sus casas sin seguro y los conductores se detienen para ayudar si un vehículo está varado al lado de la carretera.

“Hay una confianza general en los otros y en los sistemas que te rodean, lo que crea una verdadera sensación de comunidad en la vida diaria”.