Debate presidencial 2025: dónde y a qué hora ver la transmisión
Este miércoles 10 de septiembre se realizará el primer debate presidencial televisado de cara a las elecciones de noviembre en Chile. La instancia reunirá a ocho candidatos ya inscritos y ratificados por el Servel: José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami.
El debate se transmitirá en vivo por Chilevisión a las 21:30 hrs. También podrá seguirse en la señal online del canal a través de chilevision.cl, en su canal oficial de YouTube y mediante la aplicación MiCHV.
La conversación estará moderada por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, y se dividirá en tres bloques:
- Preguntas y respuestas de los conductores, con tiempos acotados y espacio para intercambio entre candidatos.
- Cara a cara entre los postulantes, con diálogos asignados por sorteo.
- Mensaje final, donde cada candidato dispondrá de un minuto para dirigirse a los votantes.
De esta forma, el debate se transforma en la primera oportunidad televisiva para que los candidatos a La Moneda presenten sus ideas frente al electorado, a poco más de dos meses de la primera vuelta presidencial, fijada para el 16 de noviembre, con eventual segunda vuelta el 14 de diciembre.