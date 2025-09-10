Fechas del Cyber Monday 2025: estos serían los días y horarios para acceder a los descuentos online
El Cyber Monday 2025 ya genera expectativa, aunque su fecha oficial todavía no ha sido confirmada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
El Cyber Monday se ha transformado en uno de los hitos más importantes del comercio electrónico en Chile, congregando cada año a cientos de marcas que ofrecen descuentos y promociones en categorías que van desde tecnología y moda, hasta viajes y servicios turísticos.
La organización del evento está a cargo de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), entidad que invita a empresas de múltiples rubros como salud, belleza, deporte, calzado, entre otros.
Fecha del Cyber Monday 2025
Si bien la CCS aún no ha confirmado la fecha oficial, marcas como Ripley, Falabella y Paris ya habilitaron secciones en sus sitios web con información sobre el evento. En el caso del sitio web de Ripley, se indica que se realizaría entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre. Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa contemplaría tres días consecutivos de rebajas online, desde las 00:00 horas del lunes hasta las 23:59 del miércoles.
Qué marcas participaran en el Cyber Monday 2025
Si quieres conocer las marcas que participarán en el Cyber Monday 2025, ingresa a cyber.cl una vez que la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirme el evento para revisar marcas adheridas. Sin embargo te dejamos un listado de las marcas que forman parte de manera oficial:
Tecnología
- Lenovo
- Movistar
- JBL by Harman
- Sony
- Huawei
- Globaltecno
- ElectroLux
- HP
- Marley
- Garmin
- Samsung
- Cencosud Tecnología
Vestuario y Calzado
- Ripley
- Falabella
- Paris
- Andesland
- Intersport
- Skechers
- Tommy Hilfiger
- Columbia
- Puma
- Levi’s
- Bata
- Superga
- Hush Puppies
- Ellus
- Kayser
- Kappa
- Velez
Salud y Belleza
- Fundación Beata Laura Vicuña
- Clínica Estética
- Perfumed
- Premium Playmats
- Belif (skincare coreano)
- Clínica Belenus
- Novasalud
- Ultraestetica
- Dermocosméticos
Deportes y Outdoor
- Andesland
- Columbia
- Sportway
- Spyder
- Trek
- Head
- Volcom
- Skechers (deportes)
- Spalding
Hogar y Construcción
- Preunic
- IKEA
- Casaideas
- Ferretería Marsella
- Ferretek
- Ferrohouse
- Domótica
- Ferretería y Construcción
Viajes y Turismo
- Turismocity
- Club Med
- Viajo Bien
- Epic Travels
- Huilo Huilo Reserva Biológica
- Hoteles y Resorts
Infantiles y Juguetes
- Lego
- Baby
- Aprender Jugando
- Tréboll
- Playskool
- Theline
Multitiendas y Supermercados
- Jumbo
- Tottus
- Mercado Libre
- Softys
- Cencosud
Alimentos y Bebidas
- Coca-Cola
- Café Coffee
- Pal Pelo
- CCU
Instituciones Benéficas y Educación
- Fundación Beata Laura Vicuña
- Fundación Conecta Mayor
- Fundación Don Bosco
- Fundación Dfonolk
- Instituto Chileno Norteamericano de Cultura
- Aldeas Infantiles SOS
Automóviles y Neumáticos
- GAC Motor
- Bridgestone
- Goodyear
- BMW Motorrad
- Derco
- JAC
- Izurieta
- Skoda
Mascotas
- Petco
- Razas Pet
- Very Important Pet VIP