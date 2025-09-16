A esta hora cierran los supermercados este 17 de septiembre por Fiestas Patrias 2025

Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, este año los chilenos contarán con cuatro jornadas festivas a partir del jueves 18 de septiembre, en recuerdo de la Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810. Como es tradición, los días 18 y 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables, lo que implica modificaciones en el funcionamiento del comercio.

El director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez, recordó que “el descanso de los trabajadores y trabajadoras comenzará a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre”. Esto significa que supermercados y grandes cadenas no podrán operar durante el jueves y viernes, además de cerrar antes de lo habitual el miércoles 17.

Horarios anunciados por las cadenas de supermercados

Tottus : Sus sucursales cerrarán entre las 19:00 y 20:00 horas el miércoles 17, reabriendo con normalidad desde el sábado 20.

: Sus sucursales cerrarán entre las 19:00 y 20:00 horas el miércoles 17, reabriendo con normalidad desde el sábado 20. Jumbo : Los locales atenderán hasta las 19:00 horas el 17 de septiembre. Retomarán sus horarios regulares a partir del sábado 20.

: Los locales atenderán hasta las 19:00 horas el 17 de septiembre. Retomarán sus horarios regulares a partir del sábado 20. Santa Isabel : El cierre de sus tiendas está programado para las 19:30 horas del miércoles 17. El servicio se reanudará el sábado 20 en horario normal.

: El cierre de sus tiendas está programado para las 19:30 horas del miércoles 17. El servicio se reanudará el sábado 20 en horario normal. Walmart Chile : Los supermercados Lider funcionarán hasta las 19:00 horas el 17 de septiembre, mientras que Express de Lider cerrará a las 19:30 horas. La atención se restablecerá el sábado 20.

: Los supermercados Lider funcionarán hasta las 19:00 horas el 17 de septiembre, mientras que Express de Lider cerrará a las 19:30 horas. La atención se restablecerá el sábado 20. SMU: El holding informó que Unimarc, Alvi y Mayorista 10 cerrarán sus puertas a las 19:30 horas del miércoles 17, retomando la atención habitual el sábado 20.

De esta forma, el comercio se ajusta al cumplimiento de la normativa laboral que resguarda el descanso en feriados irrenunciables, al mismo tiempo que prepara la reapertura normal una vez concluidas las celebraciones.