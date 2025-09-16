Fiestas Patrias 2025: posible lluvia y viento marcarían en la zona central y sur de Chile

La celebración de Fiestas Patrias enfrenta un panorama climático incierto, especialmente en la región Metropolitana y en el sur del país. Se esperan precipitaciones frecuentes desde el Maule hasta Los Lagos durante esta semana, con lluvias que podrían mantenerse casi todos los días hasta el domingo.

En zonas costeras, se pronostican vientos intensos de hasta 60 kilómetros por hora, especialmente entre miércoles y jueves.

En la región Metropolitana, las lluvias se han ido retrasando y la posibilidad de precipitaciones es baja, concentrándose principalmente en la madrugada del sábado y domingo, con acumulaciones que no superarían los 5 milímetros.

Las temperaturas se mantendrán agradables hasta el viernes, rondando los 20°, con máximas de hasta 27° a comienzos de la semana. Durante el fin de semana, se espera un leve descenso, con temperaturas cercanas a los 20°.

En general, el clima permitirá disfrutar de las festividades, aunque se recomienda estar atento a lluvias aisladas y cambios de último minuto.