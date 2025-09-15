Fiestas Patrias: hasta un 30% suben las ventas de carne en Chile

Septiembre es sinónimo de celebraciones y parrillas encendidas en todo Chile. Las Fiestas Patrias generan uno de los mayores picos de consumo del año, donde la carne se transforma en protagonista. Para responder a esta alta demanda, la industria cárnica refuerza su logística con meses de anticipación, asegurando que los productos lleguen frescos y a tiempo a cada rincón del país.

De acuerdo con estimaciones de carnicerías y mayoristas, las ventas pueden aumentar hasta un 30% en estas fechas, lo que obliga a una planificación minuciosa en la cadena de valor. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago, los hogares chilenos gastarán en promedio $210.000 entre el 12 y 17 de septiembre, principalmente en alimentos y bebidas, lo que refleja la magnitud del desafío.

“En Agrosuper, la logística para Fiestas Patrias se prepara con una planificación anticipada que busca asegurar la disponibilidad de productos clave en cada punto de venta. Se refuerza la flota de distribución, se ajustan rutas y frecuencias, y se prioriza el abastecimiento de cecinas y carnes típicas, todo con el objetivo de que nuestros clientes encuentren sus productos favoritos, frescos y a tiempo, en uno de los momentos más importantes del año”, explica Marco Pomorolli, jefe de distribución nacional de Agrosuper.

La compañía comienza su preparación con dos meses de anticipación, reforzando cada eslabón de la cadena de valor. Entre las regiones donde más se incrementa la demanda destacan Biobío, Valparaíso y Los Lagos. Tras ellas, aparecen O’Higgins, Maule y Arica y Parinacota.

A la estrategia de planificación se suma el rol de la tecnología para asegurar eficiencia y trazabilidad en los procesos. “En fechas de alta demanda, la clave está en optimizar cada kilómetro recorrido. La digitalización permite a las empresas ajustar rutas en tiempo real, anticiparse a congestiones y reducir los tiempos de entrega, asegurando que los productos lleguen en condiciones óptimas”, señala Cristóbal López, country manager Cono Sur de Drivin, firma de tecnología para la logística que trabaja junto a Agrosuper para eficientar los envíos de productos y el abastecimiento de puntos de venta en todo el país.

El ejecutivo agrega: “Las plataformas de gestión logística entregan visibilidad completa de la operación, lo que no solo garantiza la puntualidad, sino que permite reaccionar de inmediato ante cualquier eventualidad. Esa capacidad de anticipación es crítica en celebraciones masivas como el 18 de septiembre, asegurando además que los productos lleguen en las condiciones acordadas, con controles de temperatura y alertas en caso de desviaciones”.

Con esta combinación de planificación anticipada, tecnología y refuerzo en la cadena de distribución, la industria cárnica busca que las familias chilenas puedan celebrar con tranquilidad y encontrar en vitrinas y parrillas los productos que marcan la tradición dieciochera.