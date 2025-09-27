Postulaciones abiertas para el programa Tierra Joven de Indap: requisitos para postular

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) abrió oficialmente el proceso de postulación al programa Tierra Joven, iniciativa destinada a apoyar a jóvenes agricultores en la adquisición de su primer terreno productivo. El plan entrega un respaldo tanto económico como técnico, y busca impulsar la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), además de asegurar el relevo generacional en el sector.

Los beneficiarios podrán acceder a tres herramientas fundamentales: crédito, asesoría especializada e inversión productiva, todas orientadas a potenciar el uso de los predios adquiridos mediante la convocatoria.

Requisitos para postular

La invitación está dirigida a personas de entre 18 y 40 años que cumplan con condiciones específicas:

Contar con acreditación como usuarios de Indap.

Tener al menos un año de experiencia en labores silvoagropecuarias o vinculadas.

Estar inscritos en el Servicio de Impuestos Internos con actividades coherentes con el proyecto productivo.

Respecto al terreno que se desee comprar, las exigencias consideran:

Estar libre de gravámenes, prohibiciones o limitaciones al dominio.

No superar un valor de 3.500 UF (más de $138 millones), tomando en cuenta los activos del postulante.

Ubicación dentro de la misma región de residencia del interesado.

Disponibilidad de agua cuando el proyecto lo requiera, con acreditación de su fuente y tenencia (propia, arrendada, cesión, acumulación de lluvias, aguas grises, entre otras).

Uso agrícola acreditado mediante certificado de avalúo fiscal.

Proceso de postulación

La solicitud se estructura en seis apartados principales: antecedentes del postulante y del predio, descripción del proyecto, justificación de la necesidad de financiamiento, asesoría técnica e inversión, además de información complementaria.

El trámite puede realizarse de manera presencial en oficinas y agencias regionales de Indap, CLIC AQUÍ, o en línea a través de un formulario habilitado en la plataforma digital de la institución, CLIC AQUÍ.

“Los resultados del concurso serán comunicados en oficinas regionales y agencias de área, así como en canales de difusión de la institución”, señaló el organismo en su web, CLIC AQUÍ.