Postulaciones abiertas para el programa Tierra Joven de Indap: requisitos para postular
Indap abrió postulaciones a Tierra Joven, programa que financia, asesora y apoya a jóvenes agricultores en la compra de su primer terreno.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) abrió oficialmente el proceso de postulación al programa Tierra Joven, iniciativa destinada a apoyar a jóvenes agricultores en la adquisición de su primer terreno productivo. El plan entrega un respaldo tanto económico como técnico, y busca impulsar la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), además de asegurar el relevo generacional en el sector.
Los beneficiarios podrán acceder a tres herramientas fundamentales: crédito, asesoría especializada e inversión productiva, todas orientadas a potenciar el uso de los predios adquiridos mediante la convocatoria.
Requisitos para postular
La invitación está dirigida a personas de entre 18 y 40 años que cumplan con condiciones específicas:
- Contar con acreditación como usuarios de Indap.
- Tener al menos un año de experiencia en labores silvoagropecuarias o vinculadas.
- Estar inscritos en el Servicio de Impuestos Internos con actividades coherentes con el proyecto productivo.
Respecto al terreno que se desee comprar, las exigencias consideran:
-
Estar libre de gravámenes, prohibiciones o limitaciones al dominio.
-
No superar un valor de 3.500 UF (más de $138 millones), tomando en cuenta los activos del postulante.
-
Ubicación dentro de la misma región de residencia del interesado.
-
Disponibilidad de agua cuando el proyecto lo requiera, con acreditación de su fuente y tenencia (propia, arrendada, cesión, acumulación de lluvias, aguas grises, entre otras).
-
Uso agrícola acreditado mediante certificado de avalúo fiscal.
Proceso de postulación
La solicitud se estructura en seis apartados principales: antecedentes del postulante y del predio, descripción del proyecto, justificación de la necesidad de financiamiento, asesoría técnica e inversión, además de información complementaria.
El trámite puede realizarse de manera presencial en oficinas y agencias regionales de Indap, CLIC AQUÍ, o en línea a través de un formulario habilitado en la plataforma digital de la institución, CLIC AQUÍ.
“Los resultados del concurso serán comunicados en oficinas regionales y agencias de área, así como en canales de difusión de la institución”, señaló el organismo en su web, CLIC AQUÍ.