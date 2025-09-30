Publicidad
Cuándo termina el año escolar 2025: revisa las fechas por región DATOS ÚTILES Cedido

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El año escolar 2025 termina el 5 o 19 de diciembre según jornada; en Magallanes y Aysén el cierre será el 12 o 26 del mismo mes.

Luego del receso de Fiestas Patrias en septiembre, que contará con cuatro días de celebración incluyendo el fin de semana, las y los estudiantes deberán esperar hasta diciembre para iniciar sus vacaciones de verano.

El Ministerio de Educación (Mineduc) estableció las fechas oficiales de término de clases, que varían según el régimen de jornada escolar de cada establecimiento.

En el caso de los colegios con jornada escolar completa (JEC), el año finalizará el viernes 5 de diciembre, mientras que para los recintos sin jornada escolar completa, el cierre se realizará el viernes 19 de diciembre.

A continuación te dejamos las fechas escolares y el termino del ciclo escolar 2025 por Región:

Región de Arica y Parinacota

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Tarapacá

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Antofagasta

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Atacama

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Coquimbo

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Valparaíso

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre
Región Metropolitana

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de O’Higgins

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región del Maule

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Ñuble

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región del Biobío

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de La Araucanía

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Los Ríos

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Los Lagos

  • Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Aysén

  • Último día de clases (jornada completa): 12 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 26 de diciembre

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

  • Último día de clases (jornada completa): 12 de diciembre
  • Último día de clases (sin jornada completa): 26 de diciembre
