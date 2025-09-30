Cuándo termina el año escolar 2025: revisa las fechas por región

Luego del receso de Fiestas Patrias en septiembre, que contará con cuatro días de celebración incluyendo el fin de semana, las y los estudiantes deberán esperar hasta diciembre para iniciar sus vacaciones de verano.

El Ministerio de Educación (Mineduc) estableció las fechas oficiales de término de clases, que varían según el régimen de jornada escolar de cada establecimiento.

En el caso de los colegios con jornada escolar completa (JEC), el año finalizará el viernes 5 de diciembre, mientras que para los recintos sin jornada escolar completa, el cierre se realizará el viernes 19 de diciembre.

A continuación te dejamos las fechas escolares y el termino del ciclo escolar 2025 por Región:

Región de Arica y Parinacota

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Tarapacá

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Antofagasta

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Atacama

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Coquimbo

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Valparaíso

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región Metropolitana

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de O’Higgins

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región del Maule

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Ñuble

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región del Biobío

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de La Araucanía

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Los Ríos

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Los Lagos

Último día de clases (jornada completa): 5 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 19 de diciembre

Región de Aysén

Último día de clases (jornada completa): 12 de diciembre

Último día de clases (sin jornada completa): 26 de diciembre

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena