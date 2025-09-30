Falta poco para el Cyber Monday 2025: revisa las fechas de las ofertas y marcas que participarán

El Cyber Monday se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del comercio electrónico en Chile. Cada año reúne a cientos de marcas que ofrecen grandes descuentos y promociones en categorías que incluyen tecnología, moda, viajes y servicios turísticos. La organización está liderada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que convoca a empresas de diversos sectores como salud, belleza, calzado, deporte y más.

Posible fecha confirmada para el Cyber Monday

Aunque la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) aún no ha confirmado la fecha oficial, distintos medios apuntan a que el Cyber Monday 2025 se realizaría entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre. Al igual que en años anteriores, el evento tendría una duración de tres jornadas consecutivas de ofertas online, desde las 00:00 horas del lunes hasta las 23:59 del miércoles.

De concretarse, el Cyber Monday 2025 mantendría el formato habitual que lo ha posicionado como una de las instancias de comercio electrónico más importantes del año.

Sin embargo, en el sitio oficial de Cannon Home se menciona otra referencia de fechas: del lunes 29 de septiembre al miércoles 1 de octubre, con la misma extensión de tres días.

Qué marcas participaran en el Cyber Monday 2025

Si quieres conocer las marcas que participarán en el Cyber Monday 2025, ingresa a cyber.cl una vez que la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) confirme el evento para revisar marcas adheridas. Sin embargo te dejamos un listado de las marcas que forman parte de manera oficial:

Tecnología

Lenovo

Movistar

JBL by Harman

Sony

Huawei

Globaltecno

ElectroLux

HP

Marley

Garmin

Samsung

Cencosud Tecnología

Vestuario y Calzado

Ripley

Falabella

Paris

Andesland

Intersport

Skechers

Tommy Hilfiger

Columbia

Puma

Levi’s

Bata

Superga

Hush Puppies

Ellus

Kayser

Kappa

Velez

Salud y Belleza

Fundación Beata Laura Vicuña

Clínica Estética

Perfumed

Premium Playmats

Belif (skincare coreano)

Clínica Belenus

Novasalud

Ultraestetica

Dermocosméticos

Deportes y Outdoor

Andesland

Columbia

Sportway

Spyder

Trek

Head

Volcom

Skechers (deportes)

Spalding

Hogar y Construcción

Preunic

IKEA

Casaideas

Ferretería Marsella

Ferretek

Ferrohouse

Domótica

Ferretería y Construcción

Viajes y Turismo

Turismocity

Club Med

Viajo Bien

Epic Travels

Huilo Huilo Reserva Biológica

Hoteles y Resorts

Infantiles y Juguetes

Lego

Baby

Aprender Jugando

Tréboll

Playskool

Theline

Multitiendas y Supermercados

Jumbo

Tottus

Mercado Libre

Softys

Cencosud

Alimentos y Bebidas

Coca-Cola

Café Coffee

Pal Pelo

CCU

Instituciones Benéficas y Educación

Fundación Beata Laura Vicuña

Fundación Conecta Mayor

Fundación Don Bosco

Fundación Dfonolk

Instituto Chileno Norteamericano de Cultura

Aldeas Infantiles SOS

Automóviles y Neumáticos

GAC Motor

Bridgestone

Goodyear

BMW Motorrad

Derco

JAC

Izurieta

Skoda

Mascotas