Ministro Quiroz abre debate sobre las 40 horas y anuncia agenda de flexibilidad laboral

Mientras la economía sigue sin encontrar velocidad de crucero y el crecimiento proyectado para este año apenas bordea el 1,8%, el Gobierno comenzó a delinear una agenda de reformas orientada a responder viejas demandas del sector privado. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que La Moneda trabaja en cambios para flexibilizar el mercado laboral, una reforma al mercado de capitales y medidas para potenciar las exportaciones de servicios basados en conocimiento.

La señal más relevante apunta a la jornada laboral de 40 horas, una de las reformas emblemáticas del gobierno anterior. Sin plantear una modificación directa a la duración de la jornada, Quiroz abrió la puerta a revisar su mecanismo de aplicación, sugiriendo que el debate debe centrarse en cómo se contabilizan las horas de trabajo. Según explicó, varios países desarrollados utilizan promedios anuales, fórmula que entrega mayor margen de adaptación a sectores estacionales como el turismo y la agricultura.

El ministro también adelantó que el Ejecutivo evalúa medidas vinculadas a la polifuncionalidad y otras herramientas de adaptabilidad laboral que han sido impulsadas durante años por economistas y gremios empresariales. La propuesta será presentada próximamente por el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

En paralelo, Hacienda prepara una reforma al mercado de capitales y analiza incorporar algunas medidas mediante indicaciones a proyectos ya en trámite. Entre las prioridades figura el fortalecimiento de las exportaciones de servicios no tradicionales, especialmente aquellas ligadas al conocimiento y la tecnología. Quiroz destacó que Chile ya exporta cerca de US$3.000 millones en este rubro, aunque sostuvo que su relevancia sigue siendo escasamente reconocida dentro de la estrategia productiva del país.

Todas las iniciativas requerirán discusión legislativa. El anuncio llega en un momento incómodo para el Ejecutivo: con la inversión aún debilitada, una productividad estancada y proyecciones de crecimiento por debajo del 2%, el Gobierno parece inclinarse hacia fórmulas que hace algunos años eran observadas con distancia por amplios sectores de la actual coalición oficialista. La urgencia económica, al parecer, está comenzando a imponerse sobre antiguos reparos ideológicos.