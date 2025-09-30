Resultados del SAE: fechas claves de publicación, lista de espera y postulación complementaria

En los próximos días, miles de familias conocerán los resultados del Sistema de Admisión Escolar (SAE), plataforma mediante la cual se gestionan los cupos para estudiantes en establecimientos públicos y particulares subvencionados que reciben financiamiento del Estado.

El proceso de postulación, realizado de forma remota a través de la plataforma estatal, asegura un procedimiento transparente y equitativo. Las vacantes se asignan según la prioridad establecida por cada familia, respetando los criterios legales y “garantizando que no existan discriminaciones”. La postulación estuvo abierta entre el 5 y el 28 de agosto, por lo que ahora solo resta esperar los resultados.

Fechas claves del Sistema de Admisión Escolar (SAE)

Según la plataforma, los resultados generales se publicarán entre el 15 y el 21 de octubre. Luego, se dará a conocer el listado de espera entre el 29 y 30 de octubre. Para quienes no hayan completado el proceso, se habilitará un Periodo de Postulación Complementaria entre el 12 y 19 de noviembre, con resultados programados para el 2 de diciembre.

Si un estudiante no es aceptado en ninguno de los recintos seleccionados, se garantiza un cupo en su establecimiento actual. En caso de no contar con uno, o si el establecimiento no ofrece continuidad de estudios, se activarán automáticamente las listas de espera de los recintos postulados. En situaciones donde estas listas no se ejecuten, será necesario postular nuevamente durante el Periodo Complementario.

Finalmente, si durante este periodo un postulante no obtiene cupo en ninguno de los establecimientos de su lista, el Ministerio de Educación recomendará el establecimiento gratuito más cercano al domicilio registrado con vacantes disponibles.