Periodista venezolano, José Gregorio Yépez y doble terremoto: “Las casas parecían tortas”

Mientras continúan las labores de rescate tras el doble terremoto que azotó a Venezuela, el periodista José Gregorio Yépez aseguró que la magnitud de la destrucción en las zonas más afectadas supera lo que muestran las imágenes difundidas hasta ahora.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el director de Contrapunto.com describió el escenario que encontraron los equipos periodísticos en el estado de La Guaira, el más golpeado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que ya dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.

“El problema es que en la zona de La Guaira se volvió agreste el acceso a las zonas de desastre. Uno de mis reporteros estuvo temprano ayer haciendo un recorrido y me dice que la situación impresionó. Decía: ‘eso puede ser Gaza’. Las casas caídas parecían tortas, pasteles derretidos”, relató.

Yépez explicó que el acceso a varios sectores continúa siendo extremadamente complejo debido a los derrumbes y daños en la infraestructura, situación que ha dificultado tanto el trabajo de los rescatistas como de los equipos de prensa.

El periodista también abordó el impacto que los movimientos telúricos provocaron en Caracas, donde varias construcciones antiguas sufrieron daños estructurales e incluso algunos edificios colapsaron.

“Por acción de los sismos, en Caracas las zonas afectadas fueron la zona sísmica de Chacao y algunas construcciones antiguas que se agrietaron y algunas que también colapsaron. Ese es más o menos el escenario. Y lo que dicen los expertos es que este doblete sísmico es muy, muy inusual”, sostuvo.

Como ejemplo de la magnitud del desastre, mencionó el colapso de uno de los edificios residenciales más afectados. “Uno de los edificios que colapsó, el Petunia Uno, forma parte de unos edificios gemelos. Y cuando tú ves el edificio que quedó en pie, un edificio de alrededor de 12 pisos, te puedes imaginar las dimensiones de la catástrofe que esto significa”, afirmó.

Según explicó, ambos inmuebles estaban emplazados en una de las zonas históricamente más vulnerables desde el punto de vista sísmico. “Son edificios que están colocados en una zona muy cercana y es la zona sísmica de Caracas que hace casi 59 años fue la más afectada por el terremoto más grande que ha sufrido la ciudad desde el de 1812”, recordó.

Consultado por la conducción de la emergencia, Yépez sostuvo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asumido un rol protagónico desde las primeras horas posteriores al desastre. “Delcy Rodríguez ha estado ‘frenteando’ el problema, como decimos aquí”, comentó.

El periodista explicó que en todas sus apariciones públicas la autoridad ha estado acompañada por las principales figuras del oficialismo. “Siempre ha estado flanqueada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que es su hermano mayor, y por Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y hombre fuerte del gobierno y del chavismo”, señaló.

A juicio de Yépez, esa puesta en escena responde a una estrategia política además de la gestión de la emergencia. “La lectura que se hace es que se está dando una visión de unidad dentro de lo que es el gobierno”, concluyó.

Mientras tanto, Venezuela continúa recibiendo apoyo internacional para enfrentar la tragedia. Durante las últimas horas comenzaron a arribar brigadas especializadas provenientes de distintos países, entre ellos México, Colombia, Alemania, El Salvador y Chile, cuyos equipos de búsqueda y rescate se sumarán a las labores para encontrar sobrevivientes entre los escombros.