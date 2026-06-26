Javier Couso y tensión oficialista: “La derrota de la derecha tradicional es momentántea”

El abogado constitucionalista y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, aseguró que la fractura que dejó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau abrió un escenario complejo para la derecha tradicional, aunque estimó que ese retroceso no es definitivo.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el académico sostuvo que “la derrota de la derecha tradicional es momentánea”, siempre que el sector logre reorganizarse y fortalecer liderazgos capaces de contener el avance de las posiciones más radicales.

Couso afirmó que la crisis de la derecha moderada comenzó antes de la acusación constitucional y se profundizó tras el desempeño electoral de Evelyn Matthei. “Le hemos puesto poca atención al shock que sufrió la derecha con el quinto lugar de Evelyn Matthei en la primera vuelta”, señaló.

A su juicio, la derecha liberal o moderada atraviesa uno de sus momentos más difíciles y corre el riesgo de diluirse dentro de las fuerzas más radicalizadas del sector. “Esa derecha está muy golpeada, y uno de los riesgos que puede correr es que, producto de eso, se pliegue de manera que sea cola de vagón”, advirtió.

Sin embargo, el constitucionalista cree que aún existen posibilidades de reconstrucción. “Mi impresión es que el trabajo que está haciendo la derecha, las pocas voces de la derecha liberal, de la derecha que busca acuerdos, que no está por la radicalización y la polarización, puede dar algo, necesita persistencia. Si ellos se dejan llevar por esta derrota, que fue muy dura, pero momentánea, me parece a mí, podrían reconstituirse, pero eso requiere liderazgo”, afirmó.

En ese análisis, Couso sostuvo que hoy no observa una conducción política consolidada dentro de ese sector. Según explicó, la incorporación de dirigentes de Chile Vamos al Gobierno también dificulta que puedan marcar diferencias con las posiciones más duras del oficialismo. “Todavía no veo un liderazgo de esa derecha liberal”, sostuvo.

El académico, no obstante, destacó algunas señales aisladas que, a su juicio, reflejan la existencia de un sector dispuesto a mantener posiciones más moderadas. Mencionó, por ejemplo, “chispazos como el de la ministra de Salud” frente a propuestas que calificó como “abiertamente iliberales” y también las intervenciones de Evelyn Matthei y del diputado Diego Schalper.

Respecto del parlamentario RN, afirmó que “tuvo el coraje de oponerse a una acusación que no tenía base constitucional”, en referencia al libelo contra el exministro Nicolás Grau, que terminó dividiendo a Chile Vamos y profundizando las diferencias con el Partido Republicano.

Consultado específicamente por el rol que podría desempeñar Evelyn Matthei en este escenario, Couso insistió en que la exabanderada presidencial representa hoy una voz moderadora, pero insuficiente si permanece aislada.

“Yo creo que es momentánea en la medida que liderazgos como el de Evelyn Matthei sean más colectivos. Ella en este momento aparece como una voz solitaria entre los líderes políticos importantes”, indicó.

En esa línea, advirtió que una figura individual difícilmente podrá contener el proceso de radicalización que, a su juicio, vive parte de la derecha. “Poniendo moderación, pero esas voces aisladas no van a poder contener a una derecha radicalizada que apela al slogan fácil”, afirmó.

Por ello, insistió en que el desafío pasa por reconstruir una identidad política capaz de defender los principios históricos de ese sector. “Es momentánea en la medida que logren articular un colectivo que recuerde lo que significan los valores de la derecha liberal, que es una cuestión extremadamente importante. Si no, efectivamente, van a ser subsumidos dentro de esta derecha más radical”, concluyó.