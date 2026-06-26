Al Pan Pan: José Gregorio Yépez y Javier Couso sobre terremotos en Venezuela y actualidad política

Anoche, el gobierno de Venezuela elevó a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, cuya devastación golpeó especialmente al estado de La Guaira. Además, debido a la cantidad de pacientes por atender en esa región costera, se desplegó la instalación de hospitales de campaña.

Asimismo, el gobierno venezolano pidió ayuda internacional y se espera la llegada de rescatistas de diversos países. Desde Chile, llegarían alrededor de 50 de estos personeros especializados en derrumbes causados por sismos.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: desde Venezuela, conversamos sobre la situación en terreno con el periodista venezolano y director del medio Contrapunto.com, José Gregorio Yépez.

Además, y posterior aque el Tribunal Constitucional decretara como inconstitucionales cuatro disposiciones de la Ley “Escuelas Protegidas” este miércoles, conversamos con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso