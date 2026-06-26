Al Pan Pan: José Gregorio Yépez y Javier Couso sobre terremotos en Venezuela y actualidad política
Hoy en Al Pan Pan: desde Venezuela, conversamos con el director del medio Contrapunto.com para ahondar en la situación real en las calles tras los dos terremotos que, de momento, dejan 235 muertos. Además, analizamos los últimos avances legislativos en los proyectos de La Moneda.
Anoche, el gobierno de Venezuela elevó a 235 los muertos y a 4.300 los heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, cuya devastación golpeó especialmente al estado de La Guaira. Además, debido a la cantidad de pacientes por atender en esa región costera, se desplegó la instalación de hospitales de campaña.
Asimismo, el gobierno venezolano pidió ayuda internacional y se espera la llegada de rescatistas de diversos países. Desde Chile, llegarían alrededor de 50 de estos personeros especializados en derrumbes causados por sismos.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: desde Venezuela, conversamos sobre la situación en terreno con el periodista venezolano y director del medio Contrapunto.com, José Gregorio Yépez.
Además, y posterior aque el Tribunal Constitucional decretara como inconstitucionales cuatro disposiciones de la Ley “Escuelas Protegidas” este miércoles, conversamos con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso
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