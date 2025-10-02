Metro de Santiago conmemora 50 año: cuándo es el evento gratuito frente a La Moneda

Este domingo 5 de octubre, la Plaza de la Ciudadanía será escenario de la gran celebración por los 50 años del Metro de Santiago. El encuentro, abierto al público y de acceso gratuito, se extenderá entre las 11:00 y las 19:00 horas, con actividades diseñadas para todas las edades.

Música y espectáculos en vivo

La jornada reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales como Sonora Palacios, Leo Rey y Axé Bahía. El entretenimiento familiar tendrá espacio con la presentación de Perro Chocolo, el grupo de k-pop Q_Are y un show especial del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile. También se sumará la exhibición aérea de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), aportando emoción y un sentido de orgullo nacional.

Actividades interactivas y novedades

La conmemoración incluirá foodtrucks, colecciones históricas de Metro, experiencias de realidad virtual con Transport Community y expositores de “Mercado a un Metro”. El artista Zerreitug estará presente con la creación de dioramas en madera, mientras que el Bazar Metro y los corpóreos Rombitos animarán la jornada. Uno de los momentos más esperados será la intervención inédita de vagones reales instalados frente al Palacio de La Moneda, un hito nunca antes realizado en el centro cívico.

Homenaje a usuarios y trabajadores

La celebración busca destacar a las personas que han dado vida al Metro a lo largo de cinco décadas, desde sus trabajadores hasta los millones de pasajeros que lo utilizan día a día. La iniciativa refuerza el compromiso de la red de transporte urbano con la consigna de seguir “conectando historias” y contribuyendo a la construcción de una mejor ciudad.