Cyber Monday: revisa las mejores ofertas y cupones adicionales en esta tienda

El Cyber Monday 2025 del 6 al 8 de octubre, y los usuarios buscan los mejores descuentos, revisa los beneficios exclusivos para clientes de Falabella, cupones especiales, cuotas sin interés y qué productos tienen envío gratuito.

Falabella se posiciona como una de las tiendas más esperadas durante el Cyber Monday 2025, el evento de comercio electrónico más importante que congrega a cientos de marcas con ofertas especiales en miles de productos y servicios. Organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), esta instancia se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre del presente año.

Ofertas por Categorías Principales

Tecnología en Falabella: Hasta 50% de Descuento

iPhone y productos Apple lideran las ofertas tecnológicas con el cupón especial APPLE10 que otorga 10% de descuento adicional en MacBook e iPad. Los smartphones incluyen modelos de última generación con financiamiento hasta 10 cuotas sin interés.

Smartwatchs Huawei destacan con el cupón HUAWEI20 que proporciona 20% de descuento adicional en modelos GT6. La categoría audio ofrece el cupón AUDIO10 para audífonos y sistemas de sonido seleccionados.

Electrohogar: Descuentos del 30% al 63%

Refrigeradores de marcas premium como LG y Samsung presentan ofertas especiales, con el cupón LG10 para productos de climatización. Kitchen Center ofrece hasta 63% de descuento en hornos pizza, con productos como el Horno Pizza Nápoles Rojo rebajado de $149.990 a $54.990.

Lavadoras automáticas Mademsa de 21kg muestran descuentos del 33%, mientras que encimeras a gas Crystal 4 Quemadores tienen hasta 48% de rebaja.

Electrohogar: descuentos del 30% al 63%

Moda y calzado en Falabella

Zapatillas de todas las marcas reconocidas participan con descuentos significativos, complementados con el cupón SANDALIAS10 para calzado femenino. Vestuario infantil cuenta con el cupón INFANTIL10 que incluye marcas como Colloky, Maui y Disney.

La sección moda presenta vestidos, ropa de invierno para hombre y polerones con rebajas en productos seleccionados.

Hogar y decoración: liquidaciones hasta 70%

Muebles, sofás y alfombras lideran la categoría hogar con los mayores descuentos del evento. Iluminación y decoración presentan ofertas especiales para renovación completa de espacios.

Juegos de sábanas, plumones y ropa de cama ofrecen descuentos atractivos para renovar el dormitorio, mientras que menaje y espejos completan las opciones de decoración.

Cupones de Falabella por categoría

Códigos de descuento especiales incluyen:

LIBROS10: 10% adicional en literatura

DELONGHI10: 10% adicional en productos Delonghi

OSTER10: 10% adicional en electrodomésticos Oster

SUPLEMENTOS10: 10% adicional en vitaminas y suplementos

Envío y retiro

Envío gratuito en productos seleccionados durante el Cyber Monday, con retiro en tienda disponible para compras online. Las opciones de despacho incluyen entrega a domicilio y retiro en puntos estratégicos.

Descuentos en Viajes Falabella por Cyber Monday

Viajes Falabella participa con descuentos hasta 70% en paquetes turísticos, vuelos y hoteles. Los beneficios incluyen 3, 6 y 12 cuotas sin interés con CMR para servicios turísticos, además de acumulación de CMR Puntos.