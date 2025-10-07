Cyber Monday: revisa las ofertas en tecnología, deco hogar y zapatillas de esta tienda

Paris es una de las tiendas más esperadas durante el Cyber Monday 2025, el evento de comercio electrónico más importante que congrega a cientos de marcas con ofertas especiales en miles de productos y servicios. Organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), esta instancia se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre del presente año.

Deco hogar

Muebles y decoración lideran las ofertas de Paris con los mayores descuentos del evento, alcanzando hasta 70% en productos seleccionados. Closets, camas, sillones y alfombras forman parte del catálogo especial Cyber Monday.

Menaje y accesorios para el hogar complementan las ofertas, mientras que microondas y pequeños electrodomésticos presentan descuentos significativos para renovar completamente los espacios.

Tecnología

iPhone 16 y la línea Apple destacan entre los productos más esperados. Smart TV de última generación incluyen pantallas LED, OLED y QLED de marcas como Samsung, LG y Sony con descuentos especiales.

Notebooks HP Envy y equipos de computación presentan ofertas atractivas, mientras que audífonos y dispositivos de audio completan el catálogo tecnológico con descuentos hasta 50%.

Zapatillas y calzado

Nike, Adidas, Skechers, Vans y Converse participan con descuentos significativos en sus líneas urbanas, deportivas e infantiles. Zapatillas Puma mujer aparecen entre los productos más buscados según las tendencias del evento.

Calzado para toda la familia incluye desde modelos deportivos hasta opciones urbanas casual, aprovechando el timing perfecto para renovar el calzado antes de la temporada primavera-verano.

Perfumería y belleza

Perfumes Givenchy, Tous y Miss Dior lideran la categoría premium con descuentos especiales. Perfumes árabes también forman parte del catálogo especial, respondiendo a las nuevas tendencias de fragancias.

Productos de cuidado personal como planchas, secadores y artículos de belleza presentan ofertas atractivas para renovar la rutina de cuidado personal.

Vestuario

Chaquetas, jeans, blazers y vestuario de temporada con descuentos del 25% al 60%. Moda infantil incluye marcas reconocidas con ofertas especiales para renovar el guardarropa familiar.

Vestuario deportivo y ropa casual complementan el catálogo, aprovechando las tendencias actuales y la proximidad de la temporada cálida.

Electrodomésticos

Lavadoras de 8 kilos aparecen entre los productos más buscados. Refrigeradores no frost y sistemas de climatización presentan ofertas especiales para preparar el hogar para el verano.

Microondas y pequeños electrodomésticos completan las opciones de línea blanca con descuentos hasta 65% en productos seleccionados.