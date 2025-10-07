Descuentos en octubre con Banco Estado: revisa los beneficios si pagas con Rutpay

Rutpay es la aplicación de Banco Estado que permite realizar pagos en comercios adheridos de manera rápida y segura mediante código QR, sin necesidad de transferencias ni recargas previas. Las operaciones se realizan directamente desde la Cuenta RUT, ofreciendo una experiencia más ágil para los usuarios.

Cómo usar Rutpay

Para usar la aplicación, es necesario descargar Rutpay en el mismo dispositivo donde se encuentra instalada la app de BancoEstado. Luego, el proceso de registro se completa ingresando el RUT y el código de verificación recibido por SMS. Tras configurar una contraseña, el sistema quedará habilitado para realizar pagos y acceder a los descuentos vigentes.

Beneficios y descuentos disponibles durante octubre

La aplicación ofrece una serie de promociones y devoluciones en comercios asociados durante todo el mes:

Red Movilidad

Al pagar con Rutpay cuatro días distintos en Red Movilidad, se activa una devolución equivalente a dos viajes, con un valor total de $1.600. Este beneficio estará disponible hasta el 31 de octubre.

Farmacias Belén

Cada jueves hasta el 30 de octubre, Rutpay ofrece un 40% de descuento en la compra de medicamentos en tiendas físicas. El descuento tiene un tope máximo de $20.000 por cliente y no se acumula con otras promociones.

Copec

Durante todo octubre, los viernes los usuarios que paguen con Rutpay obtendrán un ahorro de $100 por litro al cargar gasolina, diésel o kerosene en estaciones Copec adheridas.

Farmacias Ahumada

Hasta el 30 de octubre, los viernes se aplica un 40% de descuento en medicamentos y vitaminas en sucursales físicas, con un tope de $30.000 por cliente, no acumulable con otras promociones.

Puntos Full Copec

Los usuarios inscritos en el programa Puntos Full Copec podrán acumular puntos automáticamente cada vez que paguen con Rutpay. Además, por cada carga de combustible abonada a través de la app, podrán canjear un hot dog o un café gratis cada semana.

Con estas alianzas, BancoEstado refuerza su compromiso con la inclusión financiera y la digitalización de los medios de pago, facilitando el acceso a descuentos y beneficios concretos para los usuarios de Cuenta RUT en todo Chile.