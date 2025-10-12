Gana $500 dólares con BancoEstado: cómo participar en el sorteo por envío de dinero al extranjero

BancoEstado anunció una nueva iniciativa dirigida a sus clientes que realizan envíos internacionales de dinero. Se trata de un concurso que entregará 10 premios de 500 dólares a quienes efectúen remesas mediante la aplicación del banco entre el 1 y el 31 de octubre de 2025.

El concurso busca premiar a quienes utilizan el servicio de envío de dinero al extranjero disponible en la app de BancoEstado. Cada transferencia exitosa realizada durante el periodo del sorteo otorga una oportunidad de participar, mientras que por cada 20 dólares enviados se suma una opción adicional.

Requisitos para participar

Según las bases legales, CLIC AQUÍ, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser mayores de 18 años .

. Ser titulares de una cuenta BancoEstado .

. Efectuar los envíos exclusivamente a través de la aplicación móvil del banco.

Solo las transferencias completadas de manera exitosa serán válidas para acumular oportunidades dentro del mes del concurso.

Fecha del sorteo y entrega del premio

El sorteo se efectuará el 15 de enero de 2026, y los ganadores serán notificados dentro de los cinco días hábiles posteriores, por vía telefónica o correo electrónico.

Cada ganador recibirá 500 dólares, monto que será abonado directamente en su cuenta de origen. Según lo indicado por la entidad, el premio será entregado únicamente al participante y no podrá ser “cedido o transferido”.

Guía paso a paso para enviar dinero al extranjero con BancoEstado

Abrir la app BancoEstado y seleccionar la opción “Más” en el menú inferior. Luego, elegir “Enviar Dinero al Extranjero” (también puede aparecer directamente en la pantalla de inicio). Registrar los datos del destinatario, incluyendo país, banco y número de cuenta receptora. Ingresar el monto a enviar y autorizar la operación con la clave BE Pass.

Esta herramienta digital permite realizar transferencias internacionales de manera rápida y segura, y durante octubre, también brinda la posibilidad de acceder a uno de los 10 premios de 500 dólares que BancoEstado sorteará entre sus clientes activos en el servicio.