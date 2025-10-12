Subsidio de Arriendo 2025: comenzó el proceso de postulación para acceder al beneficio habitacional
Abren postulaciones al Subsidio de Arriendo 2025 con aporte de hasta 170 UF anuales para familias que buscan apoyo en el pago de vivienda.
Desde este martes 7 de octubre y hasta el viernes 14 de noviembre se encuentra disponible el llamado regular 2025 del Subsidio de Arriendo, una ayuda estatal destinada a familias que buscan apoyo para costear el pago de una vivienda.
Aporte económico y cobertura
El beneficio otorga hasta 170 UF anuales (más de $6 millones), con un límite mensual de 4,2 UF (aproximadamente $166 mil). Este monto puede utilizarse en arriendos cuyo valor no supere las 11 UF mensuales (cerca de $434 mil), complementando así el presupuesto familiar destinado a la vivienda.
En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, los montos son ligeramente superiores: el tope mensual asciende a 4,9 UF (unos $193 mil), y el valor máximo de arriendo permitido alcanza las 13 UF (alrededor de $513 mil).
Fechas de postulación
El llamado permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre, ofreciendo la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial u online.
- Presencial: en las oficinas del Serviu de cada región.
- En línea: a través de la plataforma digital del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), CLIC AQUÍ, donde se requiere contar con ClaveÚnica para ingresar y completar el proceso.
Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo 2025
Quienes deseen participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 18 años o más.
- Presentar cédula de identidad vigente (personas extranjeras deben contar con cédula para extranjeros).
- Postular junto a un cónyuge, conviviente civil, pareja o hijo(a). Personas mayores de 60 años pueden postular individualmente.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer a un tramo no superior al 70% de vulnerabilidad socioeconómica.
- Mantener un ahorro mínimo de 4 UF (aprox. $158 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, depositado al menos un día antes de la postulación.
- Contar con ingresos familiares entre 7 y 25 UF mensuales, aumentando el tope en 8 UF por cada integrante adicional sobre los tres primeros del grupo familiar.