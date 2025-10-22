Vuelven las bajas temperaturas y se anticipan lluvias en la RM esta semana

Aunque la primavera ya se instaló en el calendario, el clima en la Región Metropolitana mostrará un retroceso inusual hacia condiciones más frías. De acuerdo con los últimos pronósticos, hacia el final de esta semana se espera un marcado descenso en las temperaturas, acompañado de nubosidad, lluvias aisladas y posibles nevadas en sectores cordilleranos de Santiago.

Cuándo comenzará el cambio de tiempo

El miércoles será el día más cálido, con una máxima estimada de 27°C. A partir del jueves, el panorama se modificará gradualmente: ese día las temperaturas alcanzarán los 24°C, y el viernes el termómetro bajará hasta los 21°C. Las mínimas, en tanto, se mantendrán entre los 7° y 8°C durante las mañanas.

Por qué bajará la temperatura

El enfriamiento se deberá al ingreso de una vaguada en altura acompañada de una masa de aire frío, que provocará un aumento en la nubosidad y una disminución de la radiación solar durante las tardes. Esta combinación reducirá las temperaturas máximas, especialmente en la zona central del país.

Revisa si se esperan precipitaciones o nevadas

El sistema frontal podría dejar chubascos aislados durante el viernes en áreas cordilleranas entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins. En los puntos más altos de la capital, no se descartan precipitaciones en forma de nieve o aguanieve.

Cómo continuará el clima la próxima semana

Una vez que el sistema se retire, se prevé una recuperación de las temperaturas, que volverán a valores más propios de la temporada, con máximas cercanas a los 25° y 26°C.