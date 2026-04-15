Cristián Muga en la mira: Senado cuestiona si cumple requisitos para presidir ENAP

El nombre de Cristián Muga Aitkel quedó en el centro de la controversia tras su designación por parte del Presidente José Antonio Kast como presidente del directorio de Empresa Nacional del Petróleo. La presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Provoste Campillay, puso en duda que el abogado cumpla con los requisitos legales para ejercer el cargo.

A partir de estos cuestionamientos, la instancia acordó oficiar tanto a la ministra de Energía como a la Contraloría General de la República, solicitando antecedentes que acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas por la ley corporativa de ENAP. El foco está en el artículo 5, que establece la obligación de acreditar al menos ocho años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en empresas de cierto tamaño o en niveles jerárquicos relevantes del sector público.

Según planteó Provoste, los antecedentes públicos disponibles no permiten verificar que Muga cumpla con el requisito de experiencia profesional exigido para integrar —y más aún presidir— el directorio de la estatal. La advertencia no es solo administrativa: la senadora subrayó que la eventual falta de cumplimiento podría implicar ilegalidad en la designación y abrir riesgos de responsabilidad civil o penal para la empresa ante eventuales acciones de terceros.

El perfil de Muga, en ese contexto, añade un elemento de tensión. Su relación con la empresa no ha estado marcada por experiencia en la industria energética ni por gestión corporativa en empresas del Estado, sino por su rol como abogado defensor. Muga encabezó la defensa de seis ex ejecutivos de la estatal involucrados en la crisis ambiental de 2018, tras las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví que afectaron a más de 1.700 personas.

En ese caso, tres de los ejecutivos —Edmundo Piraíno Suez, Juan Pablo Rhodes Valenzuela y Carlos Andrés Lizana Guerrero— fueron inicialmente condenados por manejo de residuos peligrosos, pero posteriormente absueltos por la Corte Suprema en mayo de 2024. El fallo, calificado como un “supremazo”, dejó sin efecto la condena previa en una decisión que generó amplia polémica.

Así, mientras el Senado exige aclarar si Muga cumple con los requisitos formales para el cargo, su trayectoria y su vínculo previo con ENAP se instalan como un factor central en el debate sobre la idoneidad de quien hoy encabeza el directorio de la principal empresa estatal de hidrocarburos.