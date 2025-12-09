Cuándo lloverá esta semana: revisa las zonas de posibles lluvias en la RM

La capital volvió a vivir un episodio inusual para diciembre tras la breve lluvia del fin de semana, un evento que obligó a suspender actividades al aire libre en distintos puntos de Santiago. Aunque esta semana mantendrá temperaturas elevadas propias de la temporada, surgieron nuevas proyecciones que apuntan a un eventual retorno de precipitaciones.

Nuevo evento de lluvias para la Región Metropolitana

El tránsito de varios sistemas frontales por el sur del país marcará los próximos días. De acuerdo con Megatiempo, al menos tres frentes avanzarán desde la Patagonia y podrían generar condiciones favorables para que una baja segregada alcance la zona central.

El primero ya ingresó el lunes 8, dejando precipitaciones acotadas en Aysén y Magallanes. A partir de este fenómeno, se desprendería una masa de aire frío con potencial para transformarse en una baja segregada que podría dejar lluvias en Santiago el jueves 11 de diciembre.

A qué hora podrían registrarse las precipitaciones en Santiago

Las proyecciones señalan que en la mañana del jueves podrían presentarse lloviznas o garúa especialmente en el sector poniente de la Región Metropolitana.

Durante la tarde, el escenario podría cambiar. “Aparece la probabilidad de chubascos, no solo en la cordillera, sino también en los sectores de la precordillera”, adelantó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología.

Qué comunas podrían verse afectadas por las lluvias

El pronóstico indica que las siguientes comunas tienen posibilidades de registrar precipitaciones:

Colina

La Florida

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Peñalolén

Puente Alto

Vitacura

Estas proyecciones podrían variar conforme avance la semana y se definan las características de la baja segregada.