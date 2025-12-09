Informe chino: aumenta donación de órganos tras fallecimiento

La donación de órganos tras el fallecimiento en China registró un aumento interanual del 4,5 por ciento en 2024, año en que se registraron 6.744 donaciones póstumas, según un reporte sobre esta materia publicado recientemente.

El Informe sobre el Desarrollo de la Donación y el Trasplante de Órganos en China (2024) se presentó el lunes en la VIII Conferencia sobre Donación de Órganos China-Internacional y el Simposio de la Franja y la Ruta sobre el Desarrollo de la Cooperación Internacional en Donación y Trasplante de Órganos, celebrado en Guangzhou, capital de la sureña provincia de Guangdong.

El informe también reveló que China registró el año pasado 364.000 nuevas inscripciones voluntarias para la donación de órganos tras el fallecimiento. La mayoría de los nuevos inscritos en 2024 tenían entre 18 y 35 años, representando el 77 por ciento del total.

El país reportó un total de 11.249 casos de donación de órganos en 2024, de acuerdo con el informe. Esta cifra consistió en 6.744 donaciones póstumas y 4.505 donaciones en vida de familiares. El año pasado también se realizaron más de 24.000 cirugías de trasplante de órganos en China.

La conferencia de tres días se llevó a cabo del 6 al 8 de diciembre bajo la dirección del Comité Nacional de Donación y Trasplante de Órganos de China. El evento fue organizado por la Fundación para el Desarrollo del Trasplante de Órganos de China y el Centro Administrativo de Donación de Órganos de China.