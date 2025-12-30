Aumenta la PGU: pensionados podrán recibir hasta $250.000 mensuales

La Pensión Garantizada Universal (PGU) continúa consolidándose como uno de los principales apoyos económicos para las personas pensionadas en Chile. Este beneficio estatal permite reforzar los ingresos de quienes reciben pensiones bajas, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Tras la aprobación de la Reforma de Pensiones, el monto máximo de la PGU experimentó un incremento relevante, pasando de $224.004 a $250.000 mensuales. Sin embargo, este aumento no se aplica de manera inmediata para todos los beneficiarios, ya que su implementación se realiza de forma gradual según la edad.

Desde cuándo se aplica el aumento de la PGU según la edad

El alza del monto se entrega por etapas, considerando tramos etarios definidos en la reforma. Esto implica que no todas las personas pensionadas recibirán el nuevo monto al mismo tiempo, por lo que es fundamental revisar la fecha específica en que corresponde el incremento.

Cómo saber cuándo corresponde el aumento de la PGU

ChileAtiende habilitó una plataforma digital que permite verificar de manera sencilla cuándo se aplicará el reajuste de la PGU. Para realizar la consulta, se debe ingresar al sitio web oficial del organismo, CLIC AQUÍ, y completar los datos solicitados, como el RUT y la fecha de nacimiento, para luego seleccionar la opción “consultar”.

Una vez finalizado el proceso, el sistema entrega la información personalizada sobre el monto actualizado del beneficio y la fecha en que se hará efectivo el aumento.

Qué hacer si no se recibe la Pensión Garantizada Universal

En el mismo portal de ChileAtiende también es posible revisar si una persona cumple con los requisitos para acceder a la PGU en caso de no contar actualmente con el beneficio. Esta herramienta permite conocer la situación previsional y evaluar una eventual postulación.