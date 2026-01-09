Región del Bío Bío en Alerta Roja por Olas de Calor esta semana

Este miércoles, la región del Bío Bío se encuentra bajo Alerta Roja por calor extremo, tras la emisión de un aviso especial por la Dirección Meteorológica de Chile. La medida estará vigente desde hoy hasta el sábado, considerando las elevadas temperaturas que afectarán la zona.

El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, explicó: “Se esperan temperaturas que sobrepasen los 36ºC en el sector de Valle y Precordillera, y hasta 33ºC en Cordillera de la Costa. En virtud de eso, dado lo prolongado de esta ola de calor, hemos determinado declarar una Alerta Roja para la región”.

Qué riesgos implica esta ola de calor

Según las autoridades, el principal riesgo está asociado a la salud de la población, debido a las altas temperaturas. Adicionalmente, se considera el riesgo elevado de incendios forestales, por lo que se han tomado medidas preventivas en distintas comunas.

Qué acciones se han implementado para proteger a la población y el entorno

Para enfrentar esta situación, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó el Botón Rojo en 12 comunas, mientras que en la provincia de Bío Bío se aplica el plan “cosecha 0”, que suspende el uso de maquinaria agrícola para evitar accidentes y minimizar riesgos.

Senapred recordó que la alerta temprana preventiva a nivel nacional se mantiene activa hasta que las condiciones climáticas mejoren, enfatizando la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y extremar precauciones durante los días de calor intenso.