Subsidio eléctrico 2026: revisa cómo puedes acceder al beneficio de hasta $54 mil

El Subsidio Eléctrico continúa siendo un apoyo crucial para las personas electrodependientes, quienes reciben la ayuda automáticamente al acreditar su condición. Este beneficio estatal, que puede alcanzar hasta $54.486, se aplica directamente en la factura de luz en seis cuotas, sin importar la calificación socioeconómica de los beneficiarios.

Quiénes pueden acceder al Subsidio Eléctrico automáticamente

Las personas electrodependientes, definidas como quienes requieren hospitalización domiciliaria y el uso continuo de dispositivos médicos conectados a la electricidad, son uno de los grupos que reciben la ayuda sin necesidad de postulación adicional.

“Este subsidio está diseñado para garantizar que quienes dependen de aparatos médicos mantengan su suministro eléctrico de manera segura y constante”, señala la información oficial del beneficio.

Cómo registrarse en el Registro de Personas Electrodependientes

Para recibir el subsidio de forma automática, la persona debe inscribirse en el Registro de Personas Electrodependientes en la oficina o sucursal de la empresa o cooperativa eléctrica correspondiente. La solicitud requiere:

Nombre completo y documento de identidad del electrodependiente y, si aplica, de su representante legal.

Datos de contacto.

Domicilio donde reside la persona electrodependiente.

Copia de la boleta de electricidad del domicilio.

Certificado médico emitido por el profesional tratante.

Se priorizará a quienes ya se encontraban inscritos y con pagos al día durante la segunda quincena de noviembre de 2025.

Cuándo estarán disponibles los resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico

La cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico tendrá sus resultados en febrero de 2026. La fecha exacta será informada próximamente y se podrá consultar en la página oficial del beneficio.

Cómo se calcula el pago del Subsidio Eléctrico

El monto total se ajusta según el número de integrantes del hogar y se entrega en seis cuotas mensuales o tres bimensuales:

Hogar de 1 persona: $30.270 de descuento.

Hogar de 2 a 3 personas: $39.348 de descuento.

Hogar de 4 o más personas: $54.486 de descuento.

Este beneficio busca aliviar el gasto energético de quienes requieren electricidad de manera constante para mantener su salud y calidad de vida.