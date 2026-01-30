Nuevas tarifas del Tren Limache–Puerto y ascensores de Valparaíso desde enero de 2026

EFE Valparaíso confirmó la aplicación del reajuste tarifario 2026 en el servicio del Tren Limache–Puerto a contar del sábado 3 de enero, medida que contempla un incremento promedio ponderado de 4,9%. Las alzas varían según el tramo del recorrido, con aumentos que oscilan entre $30 y $70 pesos.

Cómo quedan los nuevos valores del Tren Limache–Puerto

De acuerdo con lo informado, los viajes de una zona registran un aumento de $30, mientras que los recorridos de dos zonas suben $40 y los trayectos de tres zonas presentan un alza de $50. En tanto, los buses de combinación que enlazan la estación intermodal Limache con la provincia de Quillota tendrán un incremento de $70 por viaje.

La empresa señaló que esta actualización se explica por la variación de costos asociados a material rodante y mano de obra. Junto con ello, se mantendrán los beneficios vigentes para personas mayores, personas en situación de discapacidad y estudiantes, aplicándose ajustes proporcionales según cada caso.

Qué cambios rigen en los ascensores de Valparaíso

En paralelo, el municipio de Valparaíso comunicó que desde el 2 de enero de 2026 comenzó a regir una actualización de tarifas en los ascensores de la ciudad, atribuida al aumento de los costos operativos del sistema. El pasaje general quedó fijado en $200, mientras que el Ascensor Concepción tendrá un valor de $300.

El traslado de bicicletas en los ascensores Barón y Cordillera costará $600, y la tarifa para turistas extranjeros será de $1.000. Se mantendrán exentos de pago los menores de 14 años, estudiantes con credencial vigente y personas mayores de 60 años.

Desde el Concejo Municipal, el concejal Vicente Celedón sostuvo que la actualización se enmarca en ajustes normativos definidos para este año y que el foco de la medida está puesto en asegurar recursos para el funcionamiento del sistema patrimonial.

Qué opinan los usuarios sobre el reajuste

Desde La Agrupación de usuarias y usuarios de ascensores, su directora Pilar Espinoza sostuvo que los reajustes deben ir acompañados de mejoras concretas para los usuarios y advirtió que nuevos cobros podrían transformarse en una barrera para la movilidad integrada en la ciudad.

Finalmente, las autoridades respaldaron las alzas argumentando el incremento de costos, mientras que Ascenval enfatizó que el ajuste tarifario debe reflejarse en mantención, regularidad del servicio y resguardo de la intermodalidad del transporte en Valparaíso.