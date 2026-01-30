Parque O’Higgins inaugura temporada de piscinas 2026 en Santiago

A finales de diciembre de 2025, la Municipalidad de Santiago dio inicio oficialmente a la temporada de piscinas en el Parque O’Higgins, uno de los espacios urbanos más reconocidos de la capital. La apertura coincide con jornadas de altas temperaturas, que han superado los 35°C, ofreciendo un alivio refrescante a vecinos y vecinas de la comuna.

El acceso a la piscina es gratuito, aunque exclusivo para residentes de Santiago. Los interesados deben registrarse a través de su junta de vecinos y asegurar un cupo en los listados habilitados.

Horarios de funcionamiento

El recinto operará bajo la siguiente organización:

Martes a viernes: 13:30 a 19:00 horas

Sábado y domingo: 11:00 a 19:00 horas

Qué actividades se pueden realizar además de nadar

“Mientras los niños se bañan en la piscina, las mamás y cuidadores también van a poder participar en actividades como karate, futsal, yoga o baile entretenido”, indicó la directora de DIDECO Santiago, Eleonora Espinoza, subrayando la orientación familiar y comunitaria de la iniciativa.

Cursos de natación gratuitos para toda la comunidad

La temporada de verano también contempla cursos de natación sin costo, dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. Estas clases se realizan durante las mañanas, permitiendo que, a partir de las 13:30 horas, la piscina esté abierta para el uso recreativo de los vecinos hasta las 18:30 horas.

“En la mañana tenemos cursos de natación y desde las 13:30 horas la piscina queda abierta para nuestros vecinos hasta las 18:30 horas, luego continuamos con clases”, añadió Espinoza.

Con esta apertura, el Parque O’Higgins se consolida como un espacio seguro y accesible para el esparcimiento veraniego de toda la comunidad santiaguina.