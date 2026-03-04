Cómo funciona el proyecto de ley que busca prohibir uso de redes sociales a menores de 16 años

El Congreso comenzó a debatir una iniciativa que podría cambiar el acceso de niños, niñas y adolescentes a las redes sociales en Chile. El senador de Evópoli, Felipe Kast, confirmó el ingreso de un Proyecto de Ley que propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y establecer obligaciones directas para las plataformas digitales, incluyendo la verificación efectiva de edad, protección de datos personales y sanciones económicas en caso de incumplimiento.

La propuesta, anunciada inicialmente por el diputado UDI Cristóbal Martínez, traslada la responsabilidad del control desde padres, madres y tutores hacia las propias empresas tecnológicas, siguiendo experiencias internacionales que ya avanzan en este tipo de regulaciones.

«Hemos ingresado un nuevo proyecto de ley que busca replicar la norma que se aplicó en Australia, que prohíbe las redes sociales para todas las niñas y niños menores de 16 años. Hoy esta es una verdadera epidemia que ha impedido a nuestros hijos a desarrollarse con integridad tanto en los colegios como fuera de ellos», señaló Kast.

Qué marco legal existe hoy en Chile sobre menores y entornos digitales

Actualmente, la principal normativa vigente es la Ley 21.430, orientada a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo su relación con los entornos digitales. Sin embargo, se trata de la única regulación que aborda este vínculo de forma general.

A este escenario se suma una nueva restricción que comenzará a regir a partir de marzo, con la prohibición del uso de teléfonos celulares en establecimientos educacionales, medida que busca reducir el impacto de las pantallas en el contexto escolar.

Qué países ya avanzaron en la prohibición de redes sociales para menores

Australia fue el primer país en implementar una ley que restringe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La normativa entró en vigor en diciembre de 2025 y, solo un mes después, se desactivaron cerca de cinco millones de cuentas asociadas a menores de edad.

Francia también dio un paso en esta línea. Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una prohibición que impide el uso de celulares en colegios y restringe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. El debate legislativo se centró en los efectos psicológicos, los trastornos del sueño y la exposición a contenidos violentos. El proyecto aún debe ser revisado por el Senado y, de aprobarse, comenzaría a aplicarse en septiembre de 2026.

India, en tanto, evalúa limitar el acceso a redes sociales como una forma de enfrentar el uso compulsivo de pantallas y la exposición a contenidos perjudiciales. «Se podrían considerar políticas sobre límites de acceso según la edad, ya que los usuarios más jóvenes son vulnerables al uso compulsivo y a contenidos perjudiciales», señaló el Informe Económico, documento anual que analiza la situación financiera del país.

Austria completa la lista de países que avanzan en esta dirección. Desde septiembre, una ley nacional prohibirá el uso de redes sociales a menores de 14 años. Según el secretario de Estado, Alexander Pröll, «el primer paso es la integración de rondas de expertos junto con los partidos políticos y, en un paso posterior se analizará detalladamente la implementación técnica».