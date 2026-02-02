Maipú: Vodanovic cifra en 1.100 viviendas afectadas por lluvias y confirma reunión con Iván Poduje

Tras las lluvias del sábado ―que según el Servicio Nacional de Prevención y Respuyesta ante Desastres (Senapred) se cifró en 17,4 milímetros solo en hora y media en la Región Metropolitana―, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cifró en 1.100 las familias afectadas. En virtud de la situación, el edil confirmó un encuentro con el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Durante la noche de ayer, Poduje aseguró que se pondría en contacto con el alcalde de Maipú para revisar los hitos que desencadenaron el problema. En esa línea, también afirmó la existencia de un problema de base en la infraestructura pública: “Hace décadas que no hemos avanzado en la construcción de colectores de aguas lluvias“, aseguró en conversación con Meganoticias, asegurando que la solución podría concretarse en entre dos y tres años.

En tanto, también planteó medidas de corto plazo para evitar acumulaciones en sectores residenciales: “Como plan de contingencia hay que ver la situación de bombeo. Es decir, de qué forma podemos evitar que el agua se aposente en los condominios afectados”,.

Esta mañana, el edil maipucino relató que dicha comunicación entre ambos se concretó a solicitud del propio Poduje. “Yo le dije, ‘cuando quiera ministro, nos sentamos a la mesa, nos ponemos a trabajar‘. Porque esto requiere soluciones que se trabajen transversalmente. Vamos a requerir del próximo gobierno (…) Feliz de sentarnos cuanto antes a la mesa con el futuro gobierno, ponernos a trabajar y darle solución a nuestros vecinos”, aseguró.

De todas maneras, Vodanovic calificó como “optimista” el plazo diagnosticado por el próximo ministro para la expansión de colectores de aguas lluvias. Sin embargo, también mostró su disposición “para que eso se pueda desarrollar”.