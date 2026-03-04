Ex Bono Marzo 2026: cómo cambiar la cuenta de pago y consultar con RUT si recibes el beneficio

El Aporte Familiar Permanente 2026, conocido popularmente como ex Bono Marzo, ya comenzó a entregarse a miles de hogares del país. Este beneficio económico, dirigido a familias de menores ingresos, se deposita de manera automática, aunque existe un trámite clave para quienes desean modificar la cuenta de pago.

Cómo cambiar la cuenta para recibir el ex Bono Marzo

El monto del Aporte Familiar Permanente bordea los $67 mil por carga o familia, según corresponda. Por defecto, el depósito se realiza en la Cuenta RUT de BancoEstado o en la cuenta registrada en la respectiva Caja de Compensación.

Sin embargo, quienes no tengan Cuenta RUT o prefieran recibir el dinero en otro banco deben gestionar el cambio de forma digital.

Para realizar la modificación se debe:

Ingresar al sitio oficial del Aporte Familiar Permanente.

Acceder a la sección “Cambio de forma de pago” , CLIC AQUÍ.

Digitar el RUT y el número de serie del documento de identidad.

Actualizar los datos bancarios incorporando la nueva cuenta.

El plazo para efectuar este trámite finaliza el 28 de febrero, por lo que se recomienda revisar con anticipación la información registrada.

Cómo consultar con RUT si corresponde el beneficio

El ex Bono Marzo no requiere postulación, pero sí es fundamental cumplir con las condiciones establecidas. Para verificar si se es beneficiario, se debe:

Entrar al portal del Aporte Familiar Permanente, CLIC AQUÍ.

Ingresar el RUT y la fecha de nacimiento.

Presionar la opción “consultar”.

El sistema informará si el pago está asignado y la fecha correspondiente.

Cuándo se paga el Aporte Familiar Permanente 2026

El primer grupo recibió el dinero durante febrero. No obstante, aún quedan pagos programados para marzo:

Desde el 2 de marzo: Para personas que reciben Subsidio Familiar, beneficios de Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS, entre el 2 y el 13 de marzo.

Desde el 16 de marzo: Para quienes perciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas, ya sea mediante empleadores que compensan en el IPS o a través de entidades distintas al Instituto de Previsión Social.

El beneficio se otorga automáticamente a quienes, al 31 de diciembre de 2025, hayan sido beneficiarios del Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, formen parte de Chile Solidario o reciban el Ingreso Ético Familiar.

Revisar oportunamente los datos personales y bancarios es clave para evitar retrasos en el pago.