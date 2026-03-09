Lluvias y tormentas en Santiago este mes: revisa cómo estará el pronóstico en marzo

El inicio del otoño meteorológico ha traído consigo lluvias, viento y tormentas eléctricas en distintos sectores del país, incluidos los cordilleranos de la Región Metropolitana. La capital experimenta un aumento en la probabilidad de precipitaciones, marcando el paso de la temporada más seca a una etapa más fría y húmeda.

Cuánto debería llover en Santiago este mes

Datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indican que marzo duplica la probabilidad de lluvias en comparación con febrero. Según Meteored, se estiman acumulados promedio de 3,4 mm en Pudahuel, 4,2 mm en Tobalaba y 4,1 mm en Quinta Normal. Estas cifras superan en más del doble lo registrado durante el segundo mes del año en condiciones normales.

En contraste, enero presentó precipitaciones notables con 2,8 mm en Pudahuel, 7,2 mm en Quinta Normal y 25,2 mm en Tobalaba, mientras que febrero se caracterizó por su tradicional sequedad, sin lluvias medibles en los pluviómetros oficiales de Santiago.

Cómo será la distribución de las lluvias este mes

Proyecciones del Centro Europeo de Pronóstico de Mediano Plazo (ECMWF) señalan que marzo se mantendría dentro de rangos normales en cuanto a precipitaciones. Se espera que la primera y última semana del mes registren los eventos más destacados, mientras que la parte central podría ser más seca.

El incremento en la posibilidad de lluvias confirma que la temporada fría comienza a consolidarse progresivamente en la capital, afectando tanto a la vida urbana como a las actividades en zonas cordilleranas.