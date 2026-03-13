Calendario 2026 de exámenes de validación: cuándo se rinde cada nivel educativo

El Ministerio de Educación publicó el calendario oficial 2026 para los exámenes de validación de estudios, tanto para menores de 18 años como para adultos. Esta planificación permite a estudiantes y participantes organizar su preparación de acuerdo con los planes y programas vigentes.

Qué fechas deben considerar los niños, niñas y adolescentes

Los menores de 18 años inscritos para la validación de estudios, sin matrícula activa en establecimientos reconocidos por el Estado, tienen períodos específicos de inscripción y aplicación:

Primer semestre

Plazo de inscripción: miércoles 29 de abril de 2026

Aplicación: lunes 8 de junio al viernes 19 de junio de 2026

(Incluye todos los cursos y menores con Necesidades Educativas Especiales – NEE)

Segundo semestre

Solo 4.º medio y menores con NEE: Plazo de inscripción: viernes 17 de julio de 2026 Aplicación: lunes 21 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2026



Todos los cursos, excepto 4.º medio y NEE: Plazo de inscripción: viernes 17 de julio de 2026 Aplicación: lunes 19 de octubre al viernes 30 de octubre de 2026



Cuándo se aplican los exámenes para adultos

Para mayores de 18 años, las fechas varían según la modalidad de estudio:

Modalidad Flexible de Nivelación de Estudios

7 al 9 de agosto de 2026

9 al 11 de octubre de 2026

20 al 22 de noviembre de 2026

Exámenes de Validación de Estudios (Educación Básica y Media)

Primer período: inscripción hasta viernes 24 de abril | aplicación del 3 al 7 de junio

Segundo período: inscripción hasta miércoles 22 de julio | aplicación del 7 al 11 de octubre

Exámenes de Equivalencia para Fines Laborales (8.º Básico Laboral y 4.º Medio Laboral)

Inscripción hasta viernes 13 de marzo | aplicación 22 al 26 de abril

Inscripción hasta viernes 24 de abril | aplicación 3 al 7 de junio

Inscripción hasta viernes 12 de junio | aplicación 5 al 9 de agosto

Inscripción hasta lunes 31 de agosto | aplicación 7 al 11 de octubre

Programas de Alfabetización (Educación Básica 1er Nivel)

Aplicación: martes 24 de noviembre al jueves 3 de diciembre de 2026

Cómo preparar los exámenes de validación

La preparación se basa en los planes y programas del Ministerio de Educación vigentes para cada curso, nivel y modalidad. Los responsables de la inscripción deben registrarse en la plataforma oficial destinada a la validación de estudios, asegurando que se cumplan los plazos establecidos.