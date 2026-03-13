Permiso de circulación atrasado: cómo regularizar el pago y evitar sanciones

El pago del permiso de circulación es un trámite fundamental para que los vehículos puedan transitar legalmente en Chile. No cumplir con esta obligación dentro del plazo establecido puede generar multas y otros inconvenientes para los conductores.

El proceso de renovación se realiza cada año entre el 1 de febrero y el 31 de marzo, período en el que se debe completar el pago correspondiente. Sin embargo, cuando este trámite no se realiza a tiempo —ya sea por olvido o dificultades económicas— aún existe la posibilidad de regularizar la situación.

De acuerdo con información de la empresa Autofact, es posible ponerse al día con el permiso de circulación siempre que se cumplan ciertas condiciones y se sigan los pasos establecidos.

Cómo renovar el permiso de circulación fuera de plazo

Para regularizar el pago de un permiso de circulación vencido se deben seguir algunos pasos básicos. Primero, reunir toda la documentación requerida para el trámite. Luego, identificar la municipalidad donde se pagó el permiso del vehículo por última vez.

Con esa información, el trámite puede realizarse en el sitio web del municipio correspondiente o directamente en la Dirección de Tránsito. En estos casos se debe pagar la multa por atraso, la cual generalmente equivale al 1,5% del valor del permiso de circulación. Si el vehículo mantiene infracciones de tránsito pendientes, estas también deberán cancelarse.

Una vez regularizada la situación y con la documentación al día, se puede efectuar el pago del permiso correspondiente al período vigente.

Q ué documentos se necesitan según el tipo de vehículo

Los requisitos pueden variar dependiendo de si el vehículo es nuevo o usado.

En el caso de vehículos usados, se debe presentar revisión técnica vigente, certificado de análisis de gases, permiso de circulación anterior, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) al día y el certificado de inscripción o padrón del vehículo.

Para vehículos nuevos, en cambio, se solicita copia de la factura de compra, inscripción del vehículo en el Registro Civil, SOAP vigente y el certificado de homologación, documento que acredita que el automóvil cumple con las normas técnicas y que lo exime de la revisión técnica inicial.

Dónde y cómo se puede pagar el permiso atrasado

El pago del permiso de circulación fuera de plazo puede realizarse directamente en el Departamento de Tránsito de la municipalidad correspondiente. En muchos casos también existe la opción de completar el trámite a través de las plataformas digitales habilitadas por los municipios.

El pago se puede efectuar en efectivo o mediante tarjetas de crédito, dependiendo de las opciones disponibles en cada municipalidad. Regularizar el permiso de circulación permite evitar sanciones mayores y mantener el vehículo habilitado para circular conforme a la normativa vigente.