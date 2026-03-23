Descuentos en bencina en marzo: revisa las rebajas disponibles por día y estación de servicio
Descuentos en bencina durante marzo en Copec, Shell y Aramco con rebajas por litro según el día, tarjetas bancarias y aplicaciones de pago.
Con la llegada de marzo también se activan nuevas promociones para ahorrar al momento de cargar combustible. En un mes donde los gastos familiares suelen aumentar, distintos convenios permiten acceder a rebajas por litro de bencina en estaciones de servicio, siempre que se cumplan ciertas condiciones.
Las ofertas están disponibles en días específicos de la semana o al pagar con determinadas tarjetas bancarias y aplicaciones móviles vinculadas a las estaciones. A continuación se detallan las promociones vigentes informadas por las propias marcas a través de sus plataformas digitales.
Qué descuentos ofrece Copec durante la semana
Las estaciones de servicio Copec mantienen diversos convenios que permiten rebajar el precio del combustible dependiendo del medio de pago y el día en que se realice la carga.
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CopecPay: entrega $10 de descuento por litro todos los días al pagar mediante la aplicación.
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Cencosud Scotiabank: todos los lunes se puede acceder a un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank vinculada a la app Copec.
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Banco Internacional: los martes se aplica un descuento de $100 por litro al pagar con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la aplicación Copec.
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Scotiabank: los miércoles se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app.
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Banco BCI: los jueves se puede recibir un descuento equivalente a $100 por litro, correspondiente a un 7% de cashback, al pagar con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.
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Tenpo: los viernes se puede acceder a rebajas desde $50 por litro pagando a través de la aplicación.
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Machbank: los sábados se ofrece un descuento de $100 por litro utilizando Machbank crédito mediante la app Copec.
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Bice: los domingos hay un descuento de $100 por litro al pagar con tarjeta de crédito Limitless asociada a la app Copec.
Qué promociones tiene Shell para ahorrar en combustible
Las estaciones Shell también mantienen promociones que se activan al pagar con tarjetas específicas o utilizar su aplicación Micopiloto.
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Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro cada martes usando la app Micopiloto, con un máximo de dos cargas mensuales.
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WOM: descuento de $50 por litro los miércoles con un código obtenido en la aplicación WOM. El beneficio permite hasta dos cargas al mes y un máximo de 36 litros por carga.
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Banco Bice: los domingos se aplica un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice mediante la app Micopiloto. El tope es de $5.000 mensuales en una transacción.
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Banco Security: descuento de $100 por litro cada domingo, con límite de $5.000 por carga.
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Beneficio de cumpleaños: quienes utilizan la app Micopiloto pueden acceder a $50 de descuento por litro durante los siete días posteriores a su cumpleaños, con un máximo de una carga de 70 litros.
Cómo funcionan los descuentos en Aramco
Las estaciones Aramco también cuentan con rebajas que se aplican al pagar con ciertas tarjetas o mediante su aplicación oficial.
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Consorcio: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio o $150 si el pago se realiza a través de la app Aramco Estaciones. El tope mensual es de $8.000 con pago físico y $10.000 usando la aplicación.
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Mercado Pago: todos los martes se puede obtener $50 de descuento por litro pagando con tarjeta prepago física o digital, con un tope de $5.000 en estaciones adheridas.
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Banco Ripley: los miércoles se ofrece rebaja según categoría del cliente al pagar con tarjeta física a través de la app Aramco Estaciones: $100 para categoría Plus, $125 para Silver y $150 para Gold. El tope mensual es de $8.000.
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ABC: los jueves se puede obtener $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito ABC, con un límite de $10.000 mensuales por titular.
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Tenpo: los viernes hay descuentos entre $50 y $300 por litro al pagar con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la aplicación Aramco Estaciones. El beneficio tiene un tope de $4.000 por viernes y máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
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SBPay: los sábados se aplica una rebaja de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay física o $150 por litro usando la app Aramco Estaciones. Los clientes Prime pueden usar el beneficio viernes, sábado y domingo. El tope es de $10.000 mensuales por titular.
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Spin: todos los domingos se puede obtener $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o mediante la aplicación Aramco Estaciones en estaciones adheridas, con un tope mensual de $10.000.
Estas promociones pueden variar según disponibilidad, condiciones y estaciones participantes, por lo que se recomienda revisar los detalles en las aplicaciones o sitios oficiales antes de cargar combustible.