Hasta hoy puedes postular a programas de ciencia para docentes y estudiantes

Hasta el 31 de marzo al mediodía se encuentran disponibles las convocatorias de Investigación e Innovación Escolar (IIE) y el Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), implementados por el PAR Explora RM Sur Oriente de la Universidad Católica, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. Ambas iniciativas buscan promover aprendizajes significativos, conectando el conocimiento con los intereses de niñas, niños y jóvenes, y fortaleciendo el trabajo de las y los docentes participantes.

En Investigación e Innovación Escolar (IIE), estudiantes de 1ro básico a 4to medio realizan proyectos de investigación o innovación que surgen desde sus intereses, guiados por un(a) docente, un(a) docente colaborador(a) y asesorados por un(a) especialista afín al tema que desarrollarán.

Durante la ejecución de esta iniciativa, el PAR Explora RM Sur Oriente de la UC organiza sesiones formativas con la presencia de distintos especialistas que permiten el aprendizaje en red de docentes y estudiantes de los distintos establecimientos. Además de estos talleres presenciales y en línea, los equipos IIE son acompañados durante todo el proceso y participan de socializaciones para presentar y retroalimentar sus proyectos ante sus pares y ante especialistas de distintas áreas del conocimiento.

El Programa de Indagación para Primeras Edades (PIPE), por su parte, está orientado a fortalecer las competencias de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de los equipos pedagógicos que trabajan en los niveles sala cuna, medio y transición de Educación Parvularia. Asimismo, busca promover en niñas y niños el desarrollo de competencias que les permitan enriquecer su comprensión del mundo que les rodea, mediante una propuesta pedagógica que incorpora diversas experiencias de aprendizaje.

En esta iniciativa puede participar cualquier agente educativa/o que trabaje directamente con niveles de sala cuna, medios o transición, o con la posibilidad de implementar las experiencias de aprendizaje en uno de estos niveles educativos. Pueden postular salas cunas, jardines infantiles, colegios, escuelas, liceos y espacios educativos de educación no convencional que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

Para quienes participan de PIPE, el PAR Explora RM Sur Oriente de la UC organiza sesiones formativas con la presencia de distintos especialistas que permiten el aprendizaje en red de las y los agentes educativos de los distintos establecimientos. También prepara socializaciones como procesos de intercambio de experiencias y aprendizajes entre quienes participan del instrumento directa o indirectamente (docentes, equipos directivos, familias, niñas y niños).

Las acciones que se realizan en PIPE e IIE están diseñadas para apoyar los instrumentos de gestión de cada Establecimiento. Las actividades no son ajenas al Proyecto Educativo Institucional, PME, planes o sellos, sino que el proceso y sus resultados de la participación de docentes y estudiantes pueden enriquecer los propios instrumentos de gestión.

Las convocatorias para PIPE e IIE del PAR Explora RM Sur Oriente de la UC estarán abiertas para establecimientos educacionales de las siguientes 13 comunas: La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Pirque, Providencia, Puente Alto, San José de Maipo, Vitacura.

Para postular, las y los docentes interesados deberán leer las bases de convocatoria y seguir los pasos y requisitos indicados para realizar su postulación. Estas bases están disponibles en el sitio web www.explora.cl/rmsuroriente.

En caso de consultas, pueden comunicarse por correo electrónico o por teléfono +56922007251 de lunes a viernes entre 9:00 y 17:00 horas: