Licencia médica durante vacaciones: cómo funciona en Chile

El feriado anual es un derecho fundamental para quienes trabajan, ya que permite recuperar energías físicas y mentales tras un año de funciones. En Chile, este beneficio contempla al menos 15 días hábiles por período trabajado. Sin embargo, situaciones imprevistas, como problemas de salud, pueden alterar este tiempo de descanso.

En ese contexto, la normativa laboral vigente contempla mecanismos para resguardar este derecho, evitando que una enfermedad signifique la pérdida de días de vacaciones.

¿Se pueden mezclar las vacaciones con una licencia médica?

De acuerdo con lo establecido por la Dirección del Trabajo, las vacaciones y la licencia médica no pueden coincidir ni aplicarse al mismo tiempo. Ambas figuras son incompatibles, por lo que no es posible hacer uso de ellas de forma simultánea.

Esto implica que, si un trabajador se enferma durante su período de descanso y recibe una licencia médica, el feriado legal queda automáticamente suspendido mientras dure el reposo indicado por un profesional de la salud.

Qué pasa con los días de descanso no utilizados

Cuando ocurre una interrupción por motivos médicos, los días de vacaciones pendientes no se pierden. Por el contrario, el conteo se detiene y se retoma una vez finalizada la licencia médica.

La reanudación del feriado podrá concretarse inmediatamente después del alta médica o bien en una fecha posterior acordada entre empleador y trabajador, considerando la conveniencia de ambas partes.

De esta manera, la legislación chilena asegura que el derecho a vacaciones se mantenga íntegro, incluso frente a contingencias de salud que puedan surgir durante el período de descanso.