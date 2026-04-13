Punta Arenas se proyecta como polo científico global con nueva edición de TEDx Punta Arenas

Lejos de ser solo un evento de divulgación, la nueva edición de TEDx Punta Arenas, que se realizará el 14 y 15 de abril, busca consolidar a la capital magallánica como un nodo clave en la conversación científica global.

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El encuentro, que tendrá lugar en Explorers House, propone un cruce directo entre ciencia, tecnología y sociedad, abordando desafíos urgentes como el cambio climático, la innovación aplicada y el conocimiento generado desde la Antártica. Más que exposiciones, el evento apunta a instalar una narrativa: que el extremo sur del mundo no solo observa los fenómenos globales, sino que también produce respuestas.

Organizado por Fundación Antártica21, con el respaldo del Comité de Desarrollo Productivo Regional a través del programa Viraliza de Corfo, el evento reunirá a especialistas internacionales que trabajan en soluciones concretas frente a problemáticas planetarias.

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Entre los participantes destaca Beatrix Schlarb-Ridley, quien lidera el Centro de Innovación del British Antarctic Survey y ha enfocado su carrera en traducir ciencia en desarrollo tecnológico. También será parte Bernd Sirek, investigador de EUMETSAT, quien expondrá sobre el uso de imágenes satelitales para medir gases de efecto invernadero a escala global.

Desde Canadá, el oceanógrafo Phillipe Tortell presentará una mirada comparativa entre el Ártico y la Antártica, evidenciando las diferencias críticas entre ambos ecosistemas. A su vez, Eliana Lima da Fonseca abordará el acceso al conocimiento científico como factor clave en la toma de decisiones.

La programación completa ya se encuentra disponible en el sitio oficial del evento.