Gabriel Gaspar y cese al fuego en Irán: “es un regreso sin gloria” para Estados Unidos

Una visión muy crítica respecto de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, posee el analista internacional, exembajador y exsubsecretario de Guerra Gabriel Gaspar.

En efecto, a su juicio “lo que se ha anunciado no es un acuerdo de paz, solo es un alto al fuego, que permite además la apertura del estrecho de Ormuz. En la práctica, permite volver a la situación anterior al ataque estadounidense-israelí del 28 de febrero”.

En el mismo sentido, precisa que “se ha anunciado que el próximo viernes se dará a conocer el alcance pleno de lo acordado y, en especial, cómo se tratarán los temas más profundos: el programa nuclear iraní, las reparaciones y la liberación de fondos iraníes en bancos occidentales, entre otros. En suma, es regresar al mismo punto en que se encontraban las negociaciones auspiciadas por Omán y que fueron rotas por el ataque”.

Además, detalla que pese a estar tres meses en una guerra, Estados Unidos no solo no logró vencer a la iraní, sino menos “provocar el fin del régimen de los ayatolas. A cambio, bloquearon el estrecho de Ormuz, desencadenando una hecatombe económica global” de la cual les costó salir, pues recuerda que “la administración Trump estaba empantanada desde hace semanas en una guerra en la cual no se atrevió a usar su fuerza de tierra y así regresa a casa con las manos vacías, como en Afganistán, después de 20 años de ocupación”.

Por lo anterior, define lo ocurrido como “un regreso sin gloria de las tropas estadounidenses” que además está sumido en una fuerte incertidumbre, una de las cuales es saber cuál será la conducta de Israel, cuyo líder máximo, Benjamin Netanyahu, ya ha tenido varias fricciones con Donald Trump, quien lo acusa de haberlo inducido a una guerra, asegurándole que en un par de días podrían tener controlado a Irán.

Al respecto, el experto indica que “queda en duda la actitud de Israel, que como respuesta a estos anuncios sigue bombardeando el Líbano y ocupando su frontera sur”. Pese a ello, dice, “Netanyahu obtiene más logros que Trump: golpea severamente a los aliados de Irán en su entorno: Hamas y Hezbolá, y opera sin problemas en los cielos de Siria, pero carece de fuerza para proseguir solo una ofensiva sobre Teherán”.

Otro aspecto a tener en cuenta, comenta, es lo que sucede con los países pequeños del Golfo Pérsico los cuales, “a su escala, viven el desengaño que ya vivieron los europeos. Cuando Trump invitó a una flota multinacional para sostener un bloqueo a Ormuz, ningun país europeo concurrió, tampoco Japón ni Corea del Sur y se comenta, por parte de fuentes no oficiales, que uno de los mandatarios que habría dado su aprobación fue Javier Milei”.

Más allá de eso, sintetiza todo lo ocurrido indicando que el saldo para Washington DC que “un gigantesco esfuerzo bélico, un elevado costo diplómatico y un descrédito en su opinión pública. Si el principal desafío de EEUU es China, el balance -según comentarios en Buenos Aires- es que China ganó una guerra sin pelear, y que EEUU perdió una guerra en la que ocupó su fuerza aeronaval, pero se cuidó de usar su ejército de tierra”.