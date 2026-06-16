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Defensa de Grau alerta por “espiral” de acusaciones y compara el libelo con una bomba atómica PAÍS FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

Defensa de Grau alerta por “espiral” de acusaciones y compara el libelo con una bomba atómica

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Patricio Zapata, que representa al exministro Grau en la AC en su contra, sostuvo que el mecanismo debe reservarse para hechos de máxima gravedad. El oficialismo defendió el libelo y apuntó a una diferencia fiscal de US$ 822 millones.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La defensa de Nicolás Grau advirtió que aprobar la acusación constitucional podría instalar una escalada de libelos y comparó el mecanismo con una “bomba atómica” institucional. Patricio Zapata sostuvo que los errores de proyección no bastan para configurar una infracción constitucional. El oficialismo rechazó esa tesis y apuntó a una diferencia fiscal de US$ 822 millones.
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El abogado constitucionalista Patricio Zapata advirtió ante la comisión revisora de la Cámara que aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau podría abrir una nueva “espiral” de libelos y convertir este mecanismo excepcional en una herramienta de uso recurrente.

De acuerdo con La Tercera, la ofensiva fue redactada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y Republicanos, colectividades oficialistas, y cuestiona errores en las proyecciones de deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos. La defensa, en tanto, invocó la cuestión previa y rechazó tanto los fundamentos jurídicos como el supuesto “escenario fiscal catastrofista”.

Zapata comparó la acusación constitucional con una “bomba atómica” dentro del diseño institucional y sostuvo que su utilización debe limitarse a situaciones especialmente graves. Para explicar que una proyección puede alterarse por hechos posteriores, recurrió al ejemplo de una eventual lesión de Lionel Messi durante el Mundial.

El jurista también planteó que las estimaciones económicas realizadas el 13 de febrero no podían anticipar una decisión adoptada 15 días después por el Presidente de Estados Unidos respecto de una guerra contra Irán.

Los argumentos fueron rebatidos por el diputado republicano Benjamín Moreno, uno de los firmantes del libelo. El parlamentario afirmó que la acusación se sustenta en hechos verificables y recordó que distintos organismos alertaron sobre una diferencia cercana a US$ 800 millones, mientras el resultado final mostró un déficit de US$ 822 millones.

La comisión, presidida por la diputada radical Marcela Hernando, acordó continuar este miércoles con una nueva ronda de preguntas a la defensa del exministro opositor.

16 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO
El abogado Patricio Zapata durante la comision por acusación constitucional contra el exministro de hacienda Nicolás Grau.
FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

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