Defensa de Grau alerta por “espiral” de acusaciones y compara el libelo con una bomba atómica

El abogado constitucionalista Patricio Zapata advirtió ante la comisión revisora de la Cámara que aprobar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau podría abrir una nueva “espiral” de libelos y convertir este mecanismo excepcional en una herramienta de uso recurrente.

De acuerdo con La Tercera, la ofensiva fue redactada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario y Republicanos, colectividades oficialistas, y cuestiona errores en las proyecciones de deuda pública y en la elaboración de la Ley de Presupuestos. La defensa, en tanto, invocó la cuestión previa y rechazó tanto los fundamentos jurídicos como el supuesto “escenario fiscal catastrofista”.

Zapata comparó la acusación constitucional con una “bomba atómica” dentro del diseño institucional y sostuvo que su utilización debe limitarse a situaciones especialmente graves. Para explicar que una proyección puede alterarse por hechos posteriores, recurrió al ejemplo de una eventual lesión de Lionel Messi durante el Mundial.

El jurista también planteó que las estimaciones económicas realizadas el 13 de febrero no podían anticipar una decisión adoptada 15 días después por el Presidente de Estados Unidos respecto de una guerra contra Irán.

Los argumentos fueron rebatidos por el diputado republicano Benjamín Moreno, uno de los firmantes del libelo. El parlamentario afirmó que la acusación se sustenta en hechos verificables y recordó que distintos organismos alertaron sobre una diferencia cercana a US$ 800 millones, mientras el resultado final mostró un déficit de US$ 822 millones.

La comisión, presidida por la diputada radical Marcela Hernando, acordó continuar este miércoles con una nueva ronda de preguntas a la defensa del exministro opositor.