Corte Suprema abre 56 cuadernos de remoción a jueces que usaron mal licencias médicas

La Corte Suprema resolvió abrir 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas investigados por haber salido del país mientras hacían uso de licencias médicas, en el marco de una revisión extraordinaria que involucró a 104 integrantes del escalafón primario del Poder Judicial.

La información fue entregada este martes por la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, tras una serie de sesiones plenarias destinadas a revisar apelaciones y expedientes disciplinarios vinculados a estos casos.

Según explicó la magistrada, el proceso comenzó con el análisis de recursos de apelación presentados por 15 miembros de la judicatura sancionados por distintas cortes de apelaciones del país.

“La Corte Suprema confirmó dichas resoluciones en esa oportunidad y en 14 de dichos procesos se dispuso abrir un cuaderno para estudiar la posibilidad de removerlo y en uno de ellos no lo decretó por estimar que la conducta no lo ameritaba”, señaló Chevesich.

La presidenta de la Corte Suprema agregó que, durante esa misma sesión, se acordó que el plazo de prescripción para hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria en este tipo de materias será de cinco años.

Posteriormente, el pleno revisó 25 investigaciones disciplinarias que habían concluido con absoluciones. En esos casos se descartó abrir cuadernos de remoción.

Chevesich explicó que se trataba de funcionarios que se encontraban en el extranjero haciendo uso de feriados o permisos autorizados y que posteriormente enfermaron o contrajeron Covid-19 durante esos períodos.

“Se trata también de una judicatura que estando en el extranjero con feriado o permiso se enfermaron o que al llegar al país se constató que se habían contagiado con Covid-19”, indicó.

En una tercera etapa, la Corte Suprema examinó otros 64 procesos en los que no se habían presentado recursos de apelación contra las resoluciones dictadas por las respectivas cortes de apelaciones.

Tras analizar esos antecedentes, el pleno acordó abrir 42 nuevos cuadernos de remoción. Además, resolvió no iniciar este procedimiento en 13 casos, mientras que en nueve expedientes la votación terminó empatada.

“Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo en 13 casos y en nueve se produjo empate”, detalló la presidenta del máximo tribunal.

La suma de los 14 cuadernos abiertos tras la revisión de apelaciones y los 42 acordados posteriormente elevó a 56 el total de procesos de remoción iniciados.

La Corte Suprema decidió no informar la identidad de los magistrados involucrados hasta que sean notificados formalmente de la resolución.

Respecto del procedimiento que seguirá ahora, Chevesich explicó que, una vez abierto el cuaderno de remoción, se solicitarán informes al juez o jueza afectada y a la corte respectiva. Posteriormente, los antecedentes volverán a ser revisados por el pleno.

Los magistrados involucrados podrán solicitar alegatos y exponer sus descargos antes de que la Corte Suprema adopte una decisión definitiva sobre su permanencia en el Poder Judicial.