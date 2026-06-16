El inesperado respaldo técnico de Quiroz a Grau: “Las proyecciones nunca son exactas en economía”

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, enfrentó este martes uno de sus mayores flancos luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, relativizara el principal fundamento del libelo: los errores en las proyecciones económicas.

Aunque evitó pronunciarse sobre el fondo de la acusación, el ministro dejó una frase que la defensa de Grau difícilmente dejará pasar. “Las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Si es un argumento de la defensa, que así sea”, afirmó en los pasillos del Congreso, marcando distancia del eje argumental levantado por diputados del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario.

La declaración adquiere especial relevancia porque la acusación apunta precisamente a supuestas deficiencias en las estimaciones fiscales realizadas durante la gestión de Grau. Con sus palabras, Quiroz puso en duda que la sola existencia de proyecciones que luego debieron corregirse pueda constituir una infracción que justifique una acusación constitucional.

El pronunciamiento coincidió con la ofensiva de la defensa del exministro. El abogado Patricio Zapata compareció ante la comisión revisora para ingresar la contestación del libelo, un documento de 160 páginas en el que interpone una cuestión previa, buscando que la acusación sea desechada antes de discutir su fondo.

Según el constitucionalista, el escrito presentado por los parlamentarios acusadores no cumple los estándares mínimos para prosperar. A su juicio, el libelo no logra establecer el vínculo jurídico indispensable entre los hechos que se imputan al exministro y una eventual infracción a normas constitucionales o legales.

“La clave está en conectar esas dos cuestiones”, sostuvo Zapata, quien argumentó que la acusación se limita a enumerar informes económicos y disposiciones legales sin demostrar cómo esos antecedentes configurarían una responsabilidad constitucional. La defensa también solicitó citar a declarar al propio ministro Quiroz, al actual director de Presupuestos y a exautoridades de Hacienda y de la Dipres.

Las palabras del actual ministro, sin embargo, abrieron un nuevo frente político. Desde el oficialismo advirtieron que, si se instala como criterio que las proyecciones económicas erradas justifican una acusación constitucional, ese mismo estándar podría terminar volviéndose contra Quiroz.

El diputado Jorge Brito (FA) sostuvo que el actual jefe de Hacienda ya ha debido corregir sus estimaciones sobre déficit fiscal, inflación e ingresos públicos, por lo que “con la misma vara que juzgas, serás juzgado”. En la misma línea, el socialista Juan Santana afirmó que no avalarán un precedente que permita perseguir constitucionalmente a un ministro únicamente por el comportamiento de las proyecciones económicas, aunque aseguró que existen otros antecedentes sobre la gestión de Quiroz que, a su juicio, podrían ameritar un análisis distinto.

En paralelo, el desenlace del libelo sigue dependiendo de votos que aún permanecen abiertos. En el Partido de la Gente, la diputada Zandra Parisi aseguró que no tiene una decisión tomada y que la bancada resolverá una posición común durante los próximos días. Aunque cuestionó destinar semanas al debate de la acusación en lugar de avanzar en proyectos que impacten directamente a la ciudadanía, adelantó que respetará el acuerdo colectivo, ya sea para aprobar, rechazar o abstenerse. Con ese escenario, la definición del PDG podría transformarse en un factor decisivo para el futuro de la ofensiva contra el exministro.