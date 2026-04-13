Se acerca la devolución de impuestos 2026: revisa por qué podrían retener tu saldo a favor

Con el inicio de la Operación Renta 2026, comienza uno de los procesos más relevantes para los contribuyentes: la declaración anual mediante el Formulario 22. Este trámite no solo permite cumplir con las obligaciones tributarias, sino que también abre la posibilidad de recibir una devolución de impuestos, la cual es gestionada por la Tesorería General de la República y puede pagarse vía transferencia bancaria, cheque o retiro presencial.

¿Quiénes pueden recibir devolución de impuestos?

La devolución se genera cuando, tras el cálculo anual, el contribuyente presenta un saldo a favor. Esto ocurre cuando el monto pagado durante el año supera el impuesto final determinado.

Entre las situaciones más comunes que explican este resultado están las retenciones superiores a lo que correspondía pagar, el exceso en los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) o la aplicación de beneficios tributarios que reducen la carga impositiva.

En términos simples, si una persona pagó más impuestos de los que debía, puede solicitar la devolución. Este proceso se concreta principalmente entre abril y mayo, dependiendo de cuándo se haya realizado la declaración.

¿Por qué pueden retener tu devolución de impuestos?

Una de las principales inquietudes en este proceso es la posibilidad de que la devolución no se pague completa o, incluso, sea retenida. Esta situación no depende del Servicio de Impuestos Internos, sino de la Tesorería, que puede aplicar compensaciones antes de liberar el pago.

Las razones más frecuentes incluyen deudas tributarias pendientes, compromisos asociados a créditos estudiantiles como el Crédito con Aval del Estado (CAE), obligaciones por pensión de alimentos o cotizaciones previsionales en el caso de trabajadores a honorarios. También pueden influir errores en la declaración o inconsistencias detectadas, que deben ser aclaradas antes de concretar el pago.

¿Cómo evitar problemas y asegurar el pago de la devolución?

Para reducir el riesgo de retrasos o retenciones, es clave revisar con anticipación la información propuesta por el SII y confirmar que todos los datos sean correctos antes de enviar la declaración. Asimismo, se recomienda verificar la existencia de deudas tributarias, previsionales o judiciales que puedan afectar el monto a recibir.

Ingresar correctamente los datos bancarios y hacer seguimiento del estado de la devolución en línea también son medidas que facilitan el proceso.

Además, declarar dentro de los plazos establecidos y optar por transferencia bancaria puede acelerar la recepción del dinero. En caso de no recibir el pago, es importante revisar si existen observaciones en la declaración.

Finalmente, mantener una situación financiera ordenada y cumplir con las obligaciones pendientes aparece como un factor clave para evitar retenciones y acceder a la devolución sin inconvenientes.