Concierto de Cris MJ este 17 de abril: cuál será el horario de buses con recorridos especiales

Este viernes 17 de abril se presenta Cris MJ en el Estadio Nacional, y para facilitar el retorno de las personas asistentes, Red Movilidad reforzará distintos recorridos de buses con salidas desde puntos cercanos al recinto y desde Metro Franklin.

¿Qué servicios de buses estarán reforzados tras el concierto de Cris MJ?

Para apoyar la salida del público, se habilitan recorridos especiales y reforzados hacia distintos sectores de Santiago.

Buses desde inmediaciones del Estadio Nacional:

506 → Peñalolén (Parada 1 / (M) Est. Nacional PD115, Av. Grecia con Presidente Madero)

→ Peñalolén (Parada 1 / (M) Est. Nacional PD115, Av. Grecia con Presidente Madero) 506 → Maipú (Parada 2, Av. Grecia con Pedro Aguirre Cerda)

→ Maipú (Parada 2, Av. Grecia con Pedro Aguirre Cerda) 516 → Pudahuel (por Alameda)

→ Pudahuel (por Alameda) 104x → La Florida – Puente Alto (Parada provisoria Pedro de Valdivia con Grecia)

→ La Florida – Puente Alto (Parada provisoria Pedro de Valdivia con Grecia) 103 → Peñalolén

¿Desde dónde saldrán los buses en Metro Franklin?

También habrá salidas especiales desde la estación intermodal:

201x → San Bernardo (Parada 6 / Andén Franklin PA827, Centenario)

→ San Bernardo (Parada 6 / Andén Franklin PA827, Centenario) 301x → Centro de San Bernardo (Parada 5 / Andén Franklin PA828, Placer con Centenario)

¿En qué horario funcionarán los recorridos especiales?

Los servicios estarán operativos después del término del evento, principalmente en la franja nocturna:

Desde 23:15 hasta 00:30 horas (salidas desde Estadio Nacional)

(salidas desde Estadio Nacional) Desde 23:30 hasta 01:00 horas (salidas desde Metro Franklin)

¿Qué debes tener en cuenta para tu regreso?

Si asistes al concierto, se recomienda:

Planificar el regreso con anticipación

Identificar el recorrido según tu destino

Dirigirte a las paradas habilitadas más cercanas al recinto o a Metro Franklin

El objetivo es que el retorno sea más ordenado y seguro, con opciones directas hacia distintos sectores de la capital.