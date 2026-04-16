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Concierto de Cris MJ este 17 de abril: cuál será el horario de buses con recorridos especiales DATOS ÚTILES

Concierto de Cris MJ este 17 de abril: cuál será el horario de buses con recorridos especiales

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Red Movilidad reforzará buses tras el concierto de Cris MJ en el Estadio Nacional con salidas hacia distintos sectores desde el recinto y Metro Franklin.

Este viernes 17 de abril se presenta Cris MJ en el Estadio Nacional, y para facilitar el retorno de las personas asistentes, Red Movilidad reforzará distintos recorridos de buses con salidas desde puntos cercanos al recinto y desde Metro Franklin.

¿Qué servicios de buses estarán reforzados tras el concierto de Cris MJ?

Para apoyar la salida del público, se habilitan recorridos especiales y reforzados hacia distintos sectores de Santiago.

Buses desde inmediaciones del Estadio Nacional:

  • 506 → Peñalolén (Parada 1 / (M) Est. Nacional PD115, Av. Grecia con Presidente Madero)
  • 506 → Maipú (Parada 2, Av. Grecia con Pedro Aguirre Cerda)
  • 516 → Pudahuel (por Alameda)
  • 104x → La Florida – Puente Alto (Parada provisoria Pedro de Valdivia con Grecia)
  • 103 → Peñalolén
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¿Desde dónde saldrán los buses en Metro Franklin?

También habrá salidas especiales desde la estación intermodal:

  • 201x → San Bernardo (Parada 6 / Andén Franklin PA827, Centenario)
  • 301x → Centro de San Bernardo (Parada 5 / Andén Franklin PA828, Placer con Centenario)

¿En qué horario funcionarán los recorridos especiales?

Los servicios estarán operativos después del término del evento, principalmente en la franja nocturna:

  • Desde 23:15 hasta 00:30 horas (salidas desde Estadio Nacional)
  • Desde 23:30 hasta 01:00 horas (salidas desde Metro Franklin)

¿Qué debes tener en cuenta para tu regreso?

Si asistes al concierto, se recomienda:

  • Planificar el regreso con anticipación
  • Identificar el recorrido según tu destino
  • Dirigirte a las paradas habilitadas más cercanas al recinto o a Metro Franklin

El objetivo es que el retorno sea más ordenado y seguro, con opciones directas hacia distintos sectores de la capital.

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