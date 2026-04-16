Concierto de Cris MJ este 17 de abril: cuál será el horario de buses con recorridos especiales
Red Movilidad reforzará buses tras el concierto de Cris MJ en el Estadio Nacional con salidas hacia distintos sectores desde el recinto y Metro Franklin.
Este viernes 17 de abril se presenta Cris MJ en el Estadio Nacional, y para facilitar el retorno de las personas asistentes, Red Movilidad reforzará distintos recorridos de buses con salidas desde puntos cercanos al recinto y desde Metro Franklin.
¿Qué servicios de buses estarán reforzados tras el concierto de Cris MJ?
Para apoyar la salida del público, se habilitan recorridos especiales y reforzados hacia distintos sectores de Santiago.
Buses desde inmediaciones del Estadio Nacional:
- 506 → Peñalolén (Parada 1 / (M) Est. Nacional PD115, Av. Grecia con Presidente Madero)
- 506 → Maipú (Parada 2, Av. Grecia con Pedro Aguirre Cerda)
- 516 → Pudahuel (por Alameda)
- 104x → La Florida – Puente Alto (Parada provisoria Pedro de Valdivia con Grecia)
- 103 → Peñalolén
¿Desde dónde saldrán los buses en Metro Franklin?
También habrá salidas especiales desde la estación intermodal:
- 201x → San Bernardo (Parada 6 / Andén Franklin PA827, Centenario)
- 301x → Centro de San Bernardo (Parada 5 / Andén Franklin PA828, Placer con Centenario)
¿En qué horario funcionarán los recorridos especiales?
Los servicios estarán operativos después del término del evento, principalmente en la franja nocturna:
- Desde 23:15 hasta 00:30 horas (salidas desde Estadio Nacional)
- Desde 23:30 hasta 01:00 horas (salidas desde Metro Franklin)
¿Qué debes tener en cuenta para tu regreso?
Si asistes al concierto, se recomienda:
- Planificar el regreso con anticipación
- Identificar el recorrido según tu destino
- Dirigirte a las paradas habilitadas más cercanas al recinto o a Metro Franklin
El objetivo es que el retorno sea más ordenado y seguro, con opciones directas hacia distintos sectores de la capital.