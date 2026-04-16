Lluvia en Santiago: a qué hora comenzarían las precipitaciones este viernes 17 de abril

La atención meteorológica en la Región Metropolitana está centrada en la jornada del viernes 17 de abril. Aunque el pronóstico general para Santiago indica cielos mayormente nublados, distintos modelos advierten la posibilidad de chubascos aislados durante la madrugada y la mañana, especialmente en sectores específicos de la capital.

¿Dónde y cuándo podrían caer chubascos?

Las precipitaciones no serían generalizadas en toda la Región Metropolitana. El escenario apunta a eventos débiles y puntuales, concentrados principalmente entre la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes.

Según los modelos meteorológicos, si llega a llover en Santiago, sería por un período acotado y con baja acumulación en zonas urbanas.

¿Qué zonas tienen mayor probabilidad de lluvia?

De acuerdo con el análisis de Meteored basado en el modelo europeo ECMWF, las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran en sectores altos de la capital, donde superan el 40%.

En contraste, en zonas más bajas del surponiente metropolitano, la probabilidad disminuye de forma importante, quedando bajo el 20%.

Entre las comunas con escenario más débil se encuentran:

Buin

Paine

Peñaflor

Melipilla

En estos sectores, los posibles chubascos serían muy acotados y con acumulados bajos.

¿A qué hora llovería en Santiago?

Las proyecciones horarias indican que, en caso de registrarse precipitaciones, estas se concentrarían durante la madrugada del viernes 17 de abril.

Según el portal Accuweather, los chubascos comenzarían alrededor de las 02:00 horas y se extenderían hasta cerca de las 05:00 de la mañana, afectando de forma puntual la capital.