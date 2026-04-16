Mejores plataformas para conseguir trabajo en Chile según la IA en 2026

Buscar empleo en Chile es hoy un proceso mayoritariamente digital. Con múltiples plataformas que concentran miles de ofertas laborales y permiten postular en pocos minutos, el acceso al mercado se ha ampliado de forma significativa. Sin embargo, no todas operan bajo la misma lógica, por lo que conocer sus diferencias resulta clave para identificar cuáles se ajustan mejor a cada perfil profesional.

A continuación, te presentamos las más relevantes y cómo aprovecharlas.

1. Trabajando.com : una de las más completas del país

Trabajando.com es uno de los portales más tradicionales y utilizados en Chile. Reúne ofertas para todos los niveles: desde prácticas hasta cargos gerenciales.

Permite crear un currículum online

Ofrece postulaciones rápidas

Alta presencia de empresas grandes

Es ideal si buscas una plataforma confiable y con alta variedad de empleos.

2. Computrabajo : gran volumen de ofertas

Computrabajo es una de las plataformas más populares de Latinoamérica, destaca por la cantidad de avisos activos y herramientas para el candidato.

Puedes ver valoraciones de empresas

Permite seguir el estado de tus postulaciones

Tiene alertas personalizadas

Es una buena opción para quienes quieren postular de forma constante y monitorear procesos.

3. Laborum : enfoque profesional

Laborum es especialmente útil para perfiles técnicos, administrativos y profesionales.

Ofertas más segmentadas

Buen filtro por área y experiencia

Alta presencia de reclutadores

Suele ser recomendado para quienes ya tienen experiencia laboral.

4. Bolsa Nacional de Empleo (BNE): opción oficial del Estado

Es la plataforma pública de empleo en Chile, conectada con beneficios sociales y capacitación.

Acceso a ofertas públicas y privadas

Integración con cursos del SENCE

Requisito para algunos beneficios laborales

Además, permite recibir alertas según tu perfil.

5. Indeed : buscador global

Indeed funciona como un “Google del empleo”, agregando ofertas de múltiples sitios.

Amplia base de datos

Filtros por salario, ubicación y tipo de contrato

Ideal para comparar ofertas

Es útil para tener una visión general del mercado.

6. ChileTrabajos : enfoque local

Portal chileno con alta presencia de empleos operativos, técnicos y administrativos.

Publicaciones frecuentes

Opciones en regiones

Buen punto de partida para búsquedas rápidas

Acceder a ChileTrabajos.

7. LinkedIn : clave para networking

LinkedIn que un portal, es una red profesional donde también se publican ofertas.

Permite conectar con reclutadores

Postulaciones directas

Marca personal y visibilidad

De hecho, muchos usuarios destacan que han conseguido trabajo directamente por aquí, especialmente en áreas profesionales o tecnológicas.

8. Workana: para trabajos freelance

Workana es una plataforma digital que permite a empresas publicar proyectos y a freelancers postular ofreciendo sus servicios.

Acceso a clientes internacionales

Posibilidad de generar ingresos en dólares

Sistema de reputación que mejora tus oportunidades

Muchos freelancers en Chile la usan como complemento a su trabajo principal, y luego escalan a ingresos más estables.