Mejores plataformas para conseguir trabajo en Chile según la IA en 2026
A continuación, te presentamos las más relevantes y cómo aprovecharlas.
1. Trabajando.com: una de las más completas del país
Trabajando.com es uno de los portales más tradicionales y utilizados en Chile. Reúne ofertas para todos los niveles: desde prácticas hasta cargos gerenciales.
- Permite crear un currículum online
- Ofrece postulaciones rápidas
- Alta presencia de empresas grandes
Es ideal si buscas una plataforma confiable y con alta variedad de empleos.
2. Computrabajo: gran volumen de ofertas
Computrabajo es una de las plataformas más populares de Latinoamérica, destaca por la cantidad de avisos activos y herramientas para el candidato.
- Puedes ver valoraciones de empresas
- Permite seguir el estado de tus postulaciones
- Tiene alertas personalizadas
Es una buena opción para quienes quieren postular de forma constante y monitorear procesos.
3. Laborum: enfoque profesional
Laborum es especialmente útil para perfiles técnicos, administrativos y profesionales.
- Ofertas más segmentadas
- Buen filtro por área y experiencia
- Alta presencia de reclutadores
Suele ser recomendado para quienes ya tienen experiencia laboral.
4. Bolsa Nacional de Empleo (BNE): opción oficial del Estado
Es la plataforma pública de empleo en Chile, conectada con beneficios sociales y capacitación.
- Acceso a ofertas públicas y privadas
- Integración con cursos del SENCE
- Requisito para algunos beneficios laborales
Además, permite recibir alertas según tu perfil.
5. Indeed: buscador global
Indeed funciona como un “Google del empleo”, agregando ofertas de múltiples sitios.
- Amplia base de datos
- Filtros por salario, ubicación y tipo de contrato
- Ideal para comparar ofertas
Es útil para tener una visión general del mercado.
6. ChileTrabajos: enfoque local
Portal chileno con alta presencia de empleos operativos, técnicos y administrativos.
- Publicaciones frecuentes
- Opciones en regiones
- Buen punto de partida para búsquedas rápidas
Acceder a ChileTrabajos.
7. LinkedIn: clave para networking
LinkedIn que un portal, es una red profesional donde también se publican ofertas.
- Permite conectar con reclutadores
- Postulaciones directas
- Marca personal y visibilidad
De hecho, muchos usuarios destacan que han conseguido trabajo directamente por aquí, especialmente en áreas profesionales o tecnológicas.
8. Workana: para trabajos freelance
Workana es una plataforma digital que permite a empresas publicar proyectos y a freelancers postular ofreciendo sus servicios.
- Acceso a clientes internacionales
- Posibilidad de generar ingresos en dólares
- Sistema de reputación que mejora tus oportunidades
Muchos freelancers en Chile la usan como complemento a su trabajo principal, y luego escalan a ingresos más estables.