Pasa cada 170 mil años: cómo y a qué hora ver el cometa C/2025 R3 este fin de semana

Durante abril, el cielo traerá un evento poco común: la aparición del cometa C/2025 R3, un objeto que podría llegar a ser visible a simple vista y que destaca por su extraordinaria rareza.

Este cometa proviene de la Nube de Oort, una región lejana del sistema solar descrita por la NASA como una gran “burbuja” que rodea todo el sistema solar y está formada por cuerpos helados.

La astrónoma Andrea Mejías, coordinadora de extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, explicó a 24horas.cl que:

“Este cometa podría ser uno de los más brillantes del 2026”.

Además, añadió que su brillo ha ido en aumento de forma constante, lo que sugiere que podría sobrevivir a su paso cercano al Sol.

¿Cuándo será visible el cometa C/2025 R3 en Chile?

El punto más cercano al Sol ocurrirá el 19 de abril, mientras que su mayor aproximación a la Tierra será el 26 de abril.

Desde Chile, la mejor ventana para observarlo será entre el 25 de abril y el 10 de mayo, aproximadamente.

Durante esos días, el cometa se podrá ver después del atardecer, lo que mejora las condiciones para su observación.

¿Cómo verlo mejor en el cielo?

En cielos muy oscuros, podría llegar a verse sin ayuda óptica, aunque lo más recomendable es usar binoculares o telescopio.

Equipos sugeridos:

Binocular 10×50

Telescopio pequeño de 4 a 5 pulgadas de diámetro

Si usas telescopio, conviene elegir oculares con campo de visión amplio, ya que los cometas son objetos extendidos y así se puede observar mejor su estructura completa.

Un espectáculo astronómico que no se repetirá en siglos

El C/2025 R3 no es un cometa habitual: su regreso ocurre cada aproximadamente 170 mil años, lo que lo convierte en un evento único a escala humana.

Si el clima acompaña, será una de las oportunidades más destacadas del año para mirar el cielo desde Chile.