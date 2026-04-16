Subsidio de Discapacidad: quiénes pueden acceder a este beneficio y cuánto entrega

El Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años es un beneficio mensual entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS). Está dirigido a apoyar a familias que deben costear cuidados y mantención de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad.

Este aporte asciende a $125.138 mensuales, monto equivalente a la mitad de la Pensión Garantizada Universal (PGU). La PGU se reajusta cada año en febrero según la variación del IPC.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

Pueden acceder menores de 18 años que presenten una discapacidad mental, física o sensorial de carácter severo o profundo, y que cumplan con condiciones específicas de vulnerabilidad y residencia.

Los requisitos principales son:

Pertenecer al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). Tener residencia continua en Chile por al menos 3 años antes de la solicitud.

antes de la solicitud. Contar con certificación de discapacidad emitida por COMPIN o credencial del Registro Nacional de Discapacidad del SRCeI.

Acreditar una discapacidad de al menos 50%, o discapacidad mental según la Ley N.º 18.600.

¿Qué beneficios incluye este subsidio?

Además del pago mensual, este subsidio permite acceder a apoyos en salud y protección social.

Entre ellos:

Asistencia médica gratuita o modalidad de libre elección, según condiciones previas del beneficiario.

Acceso a asignación familiar en casos que corresponda.

¿Cómo consultar y solicitar el Subsidio de Discapacidad?

Se puede revisar si un menor cumple los requisitos ingresando su RUN y fecha de nacimiento en el portal de ChileAtiende.

Si el resultado es favorable, el beneficio puede solicitarse de inmediato utilizando ClaveÚnica.